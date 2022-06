Hoy en día, Christian Martinoli es el mayor referente de la narración en México, teniendo un estilo único que ha sido muy bien recibido por el público, que sintoniza con gusto todos los partidos en los que él participa.

Sin embargo, tiene una personalidad bastante dura y normalmente no se guarda sus opiniones, generando algunos desencuentros a lo largo de su carrera, que es de al menos 20 años al frente de las narraciones en TV Azteca.

Hace algunos días, Esteban Arce, conductor de Televisa, reveló que el estilo de Martinoli y Luis García se lo copiaron a él y al Burro van Rankin de su programa El Calabozo, aunque en Azteca lo modernizaron y aplicaron para el balompié.

Las palabras del presentador no cayeron nada bien al narrador de Azteca, que en un evento para la presentación de una película criticó fuertemente esa opinión: "¿Quién dijo eso? ¿Esteban Arce? No lo conozco, no le voy a dar publicidad a nombre de nosotros. Él ya tuvo su historia, sus formas. Antes nos saludaba muy bien, cuando nos hicimos más famosos que él ya no tanto, pero así pasa, debe de estar frustrado".

¿A quién pertenece el estilo?

Es una realidad que habían existido distintos programas en la televisión basados en el humor irreverente, aunque nunca se había aplicado de tal forma en las transmisiones del futbol hasta la formación de la dupla Martinoli - García. En gustos, se rompen géneros.