Christian Nodal es uno de los cantantes y compositores mexicanos más populares del momento y gran parte de este éxito se lo debe a sus letras, porque este sonorense ha logrado plasmar en palabras los sentimientos de muchos. Para muestra estas 25 frases desamor en las canciones de Christian Nodal.

Cuando se tiene el corazón roto, y después de unas cuentas copas, las canciones de personajes como Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez, Marco Antonio Solís y Valentín Elizalde suelen salir a todo pulmón, pero ahora hay un nuevo nombre que se ha unido a ellos e incluso se ha convertido en uno de los indispensables.

Se trata claro de Christian Nodal, que más allá de su polémica relación con Belinda o del pleito que tuvo junto a J Balvin por su cambio de luz, se ha convertido en uno de los grandes exponentes de la música mexicana.

Todo esto gracias a que en una misma canción ha logrado darnos frases perfectas para dedicarle a esa persona que nos rompió el corazón.

Christian Nodal: Frases de amor y desamor

“Probé de tus caricias y tus besos y yo mismo me sentencio a nunca volverlo hacer.” Te Fallé



“Yo fui de ti el amor de tu vida, lo dijiste una vez, me lo hiciste creer.” Adiós Amor



“Un día me amas, luego me odias y no quieres ver mi cara. Estás de buenas y al ratito estás de malas.” Amor Tóxico



“Te voy a olvidar, aunque yo sé que es imposible. Tratar de arrancar tu amor sin dejar cicatrices.” Te Voy a Olvidar



“Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos.” Ya no somos ni seremos



“Es muy probable que me falte el orgullo y salga a buscarte.” Probablemente



“Y se me olvidó, el plan que ya tenía de ir a buscarte, ando bien a gusto como pa' rogarte” Se me olvidó



“No te contaron mal, sí estuve con alguien más, ¿qué te hace daño si no fue en tu año?, ¿qué tienes que opinar?” No te contaron mal



“Estoy seguro de que en las noches me recuerdas y los labios tú te muerdes.” De los besos que te di



“Me despido oficialmente del amor. Pues no se me da. Desde ahora seré amigo del alcohol y de la soledad” Vivo en el 6



“De afuera es diferente, vieran qué feo se siente” Aquí Abajo



“Hablemos de la culpable, que hizo algo imperdonable. Esa que duerme tranquila, después de tantas mentiras.” La Sinvergüenza



“Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo borrarte.” Ya no somos ni seremos



“Con nada puedo remediar tu alma destrozada y el saberlo a mí me mata. Lo perdí todo por unas caricias falsas.” Te Fallé



“Por una foto, un mensaje que me veas, tú te imaginas casi toda una novela.” Amor Tóxico



“Te voy a olvidar, aunque me muera de tristeza. Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera.” Te Voy a Olvidar



“Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida.” Ya no somos ni seremos



“Adiós amor, me voy de ti y esta vez para siempre. Me iré sin marcha atrás porque sería fatal” Adiós Amor



“Si de verdad me crees capaz de hacerte daño. Sigues buscando alguna prueba de mi engaño que justifique lo que estás imaginando.” Ojalá Fuera Cierto



“Dos tragos y vuelvo a pensarte. Me aferro, no quiero olvidarte” Botella Tras Botella



“Probablemente, solo sea cuestión de tiempo para que caigas en cuenta que necesitas mis besos.” Probablemente



“¿Cómo fue capaz de decir que me amaba y cambiarme por otro como si nada?” La Sinvergüenza



“Cómo me duele perderte, me resignaré a olvidarte, porque me fallaste.” Adiós Amor