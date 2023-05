Christian Nodal, uno de los cantantes y compositores mexicanos más reconocidos en el mundo, anunció mediante una entrevista que se quitará los tatuajes de la cara en los próximos meses. Esta noticia tomó por sorpresa a todos sus fanáticos, quienes ya se habían acostumbrado al look del artista.

"Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran", fue lo que dijo al respecto en el programa "Lo sé todo" de Colombia. Y, en este sentido, añadió: "Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?".

Es importante remarcar que Cazzu, la artista argentina que está en pareja desde hace algunos años con Christian Nodal, anunció en su último show en Buenos Aires que están esperando un bebé. Desde ese momento el nombre de ambos artistas es tendencia en México y los fanáticos les dejaron comentarios de buenos deseos y felicidad por esta noticia.

Cazzu brindó en abril del 2023 un concierto en el Movistar Arena de Argentina. Allí confirmó que está esperando junto a Christian Nodal su primer hijo. La noticia recorrió el mundo en cuestión de minutos.