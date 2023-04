Desde su separación con Shakira, el ex defensa del FC Barcelona se ha visto asediado por los paparazzis, quienes no han perdido detalle de su nueva relación, cuando todo parecía calmarse tras el éxito de la canción de la colombiana y Bizarrap, ahora surge una nueva polémica, se ha revelado que Clara Chía habría engañado a Gerard Piqué con Pep Guardiola.

Después de que se confirmará que Shakira se despidió definitivamente de España, Piqué y Clara Chía han aparecido en público expresándose entre besos su amor, por lo que esta noticia ha sorprendido mucho a los fans.

¿Clara Chía engañó a Piqué con Pep Guardiola?

Fue el diario Sport quien reveló la supuesta relación entre Clara Chía y Pep Guardiola, lo que podría ser una venganza tras el rumor de la infidelidad de Piqué con una joven abogada.

El medio menciona que el entrenador del Manchester City, quien entrenó en sus primeros años a Gerard Piqué, habría conocido a Clara Chía, debido a que la joven asistió a la misma escuela que los hijos del extécnico del Barcelona.

Ninguno de los involucrados en el supuesto triángulo amoroso ha dado alguna declaración respecto, sin embargo muchos han recordado que recientemente Piqué reveló lo exigente que era Pep Guardiola con él por su indisciplina en el Barcelona:

“Fuimos a Tenerife para un partido, un vuelo de tres horas, en el que vinieron mis padres a verme, pero me dejó sin convocar. Me comí todo el viaje. Luego me puso una multa de 12 mil euros y una comida para todo el equipo que también me costó mucho”, contó Piqué en una entrevista con el periodista Gerard Romero para Jijantes, aunque añadió que ahora mantienen una relación espectacular.