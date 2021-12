Estamos a solo unos días de que el cielo se ilumine con el brillo del cometa Leonard, el cual podrá ser visto desde distintas regiones del planeta el 12 de diciembre, un evento que no se repetirá hasta dentro de 80 mil años. El también llamado cometa de Navidad afectará a algunos signos del zodiaco y para otros significará nuevas oportunidades, toma nota de lo que dice el horóscopo para ti.

El cometa Leonard fue descubierto por Gregory J. Leonard el pasado 3 de enero, en el Observatorio Mount Lemmon, en Arizona, Estados Unidos; desde entonces se ha convertido en el centro de atención de los investigadores de astronomía, así como de los apasionados de la astrología, quienes buscan conocer la influencia que tendrá en el zodiaco.

De acuerdo a la Astronomy Picture of the Day de la NASA, el cuerpo celeste se dirige al centro del Sistema Solar y pasará cerca de la Tierra a mediados de diciembre antes de que se precipite a su perihelio o punto más cercano al Sol, que sucederá aproximadamente hasta el 3 de enero de 2022. Descubre cómo influirá su paso en los astros y los signos del zodiaco.

¿Cómo afectará a cada signo zodiacal el cometa de Navidad?

Signos de Fuego: Aries, Leo y Sagitario

El cometa de Navidad te hará sentir emocionado, vas a querer divertirte al máximo, consentir a las personas que te rodean y comenzar a hacer planes de viajes o fiestas. Ten cuidado de no caer en gastos excesivos, ya que las consecuencias llegarán en enero cuando tengas que pagar las cuentas bancarias.

Signos de Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Estos signos buscarán pasar tiempo a solas, será momento de reflexionar sobre los logros y decisiones. Sin embargo, es importante demostrarle a tu familia que a pesar de la distancia o el poco tiempo que puedes pasar con ellos, son muy importantes en tu vida.

Signos de Aire: Géminis, Libra y Acuario

Es momento de cerrar ciclos, de dejar atrás los proyectos, relaciones o amistades que no los están llevando a nada. Si tú naciste bajo alguno de estos signos, recuperarás la fuerza de voluntad para alejarte de lo que no te conviene.

Signos de Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

El paso del cometa de Navidad hará que los nacidos bajo estos signos se sientan melancólicos, comenzarán a recordar amistades que hace tiempo no ven, a los familiares que están distantes o a las personas queridas que ya no estarán con ellos en estás celebraciones. Considera que es una época para recordar con amor y no con pena.