La Beca Benito Juárez 2023 le dará, a aquellos alumnos de la Educación Básica y Media Superior que la consigan, un total de $3360, mientras que para los de Educación Superior un total de $9800.

De esta manera, te contamos, a continuación, todos los pasos a seguir para agendar una cita para tener la Beca Benito Juárez en México.

+¿Cómo conseguir la Beca Benito Juárez 2023?

El primer paso para seguir es ingresar https://citas.becasbenitojuarez.gob.mx/. Una vez realizado esto, se debe dar click a 'Agendar cita'. Luego, ir hacia el apartado de “Qué trámite vas a realizar" y poner tu CURP. Una vez hecho, el Sistema te mostrará mensajes con información importante y pedirá que se confirme el CURP de la persona interesada para que forme parte del Padrón de Beneficiarios.

El siguiente paso es poner quién es la persona que está buscando la beca: allí hay que confirmar si eres estudiante o madre, padre, tutor o tutora legal. Deberás escoger qué tipo de trámite se va a realizar; colocar tu correo electrónico y dar clic en continuar.

Lo próximo es seleccionar la oficina. Se puede poner la que ubicaste antes en el Buscador de Oficinas de Atención y seguir con la que te quede más cerca. Después, se debe seleccionar un día y en el Sistema de citas se visualizarán las Estaciones de trabajo disponibles y elegir una.

Posteriormente, habrá un espacio con el nombre de “Resumen de cita”, donde se deberá chequear que todos los datos insertados estén correctos. Tras esto, se abren casillas para terminar de confirmar el trámite.

Para cerrar, habrá un mensaje del Sistema: "Recuerda que, si no acudes a tu cita, no podrás agendar una nueva hasta dentro de 30 días. Te recomendamos cancelar la cita con lo menos 24 horas de anticipación, en caso de que no puedas acudir”.