¿Dormiste, pero no descansaste?, ¿tienes insomnio?, ¿cuentas ovejitas todas las noches antes de dormir? Una de las principales razones por las que las personas no descansan correctamente por las noches es la preocupación y si estás atravesando por un momento así, estos consejos de expertos para como conciliar el sueño si tienes ansiedad te salvarán las noches.

El estrés y la ansiedad son dos factores que pueden provocar grandes problemas de insomnio si no se manejan adecuadamente. Esto quiere decir que las preocupaciones y problemas no te permiten dormir a pesar de que tu cuerpo desea y tiene la necesidad de hacerlo.

Los problemas de sueño son más comunes de lo que podrías creer, sobre todo después de la pandemia. En marzo del 2021, la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño realizó una encuesta en la que descubrió que tras 10 meses de lidiar con la crisis sanitaria el 60% de sus encuestados tenían algún tipo de problema para dormir y casi la mitad informó que la calidad de su sueño había disminuido considerablemente.

Ante esta situación, los expertos han compartido en diversos estudios algunas recomendaciones y tips que pueden terminar con el insomnio de una vez por todas y ayudarte a conciliar el sueño si tienes ansiedad.

Trucos para ayudarte a conciliar el sueño si tienes ansiedad

Para ayudarte a conciliar el sueño si tienes ansiedad primero debemos distinguir si tu ansiedad es un problema emocional diagnosticado o si se trata del sentimiento de miedo, temor e inquietud que la mayoría experimenta en momentos determinados.

En el primer caso, de tratarse de un caso clínico, estos consejos deberán de ir acompañados de un tratamiento profesional para conseguir resultados. En el segundo, la práctica constante de estos trucos para conciliar el sueño te ayudarán a pasar estos periodos de insomnio.

Apaga los aparatos electrónicos 2 horas antes de dormir

El Dr. Rafael Santana Miranda, Médico responsable de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, compartió que luz blanca de los aparatos electrónicos impide que el cerebro de la orden de segregar las hormonas del sueño, por lo que tu organismo no se entera que ha llegado la hora de dormir.

Además, las redes sociales han demostrado ser una de las principales causas de ansiedad entre los jóvenes y jóvenes adultos, por lo que entrar a Instagram antes de acostarse solo disparará los niveles de estrés, preparando a tu cuerpo para la actividad e impidiéndole conciliar el sueño.

Realiza alguna actividad física 3 horas antes de acostarte

De acuerdo a la Clínica de la Ansiedad, se ha demostrado que la práctica de ejercicio físico tiene un efecto beneficioso sobre la ansiedad. Además, a largo plazo produce un incremento de los niveles de noradrenalina, implicada en la respuesta del organismo al estrés, y libera serotonina, lo que genera una sensación de placer y tranquilidad.

Evita la cafeína, el alcohol y el tabaco antes de dormir

Se ha demostrado que estas sustancias alteran el sistema nervioso ya sea sobre estimulándolo o incluso deprimiéndolo, lo que hará que a lo largo de la noche te despiertes en varias ocasiones, disminuyendo tu calidad de sueño.

Practica la respiración diafragmática

La meditación ha demostrado ser muy efectiva para aliviar el estrés, sin embargo, no muchos logran controlarla, sobre todo las primeras veces. Una forma muy sencilla de obtener los beneficios de la meditación aún sin saber realizarla a profundidad es la respiración diafragmática.

Tan solo debes inspirar durante cuatro segundos llevando el aire al abdomen, aguantar sin respirar durante siete segundos y después expirar de forma sonora por la boca durante ocho segundos. Esto deberás repetirlo hasta que comiences a sentir la relajación de tu sistema.

No te estreses por una mala noche de sueño

Cuando se está lidiando con un problema de insomnio por ansiedad una de las peores cosas que puedes hacer es preocuparte en exceso por no poder dormir determinadas horas o incluso una noche completa, porque según la Clínica de la Ansiedad esto solo incrementará el problema.

No te fuerces a dormir, si después de 30 minutos no has conciliado el sueño, levántate de la cama y realiza alguna actividad tranquila, sin aparatos electrónicos, como leer. Vuelve a intentarlo más tarde cuando estés más tranquilo.



No consultes los problemas con la almohada

Tratar de encontrar una solución a tus problemas antes de dormir solo empeorará tus problemas de sueño. Evita discutir, revivir los conflictos o trabajar en la cama, “olvida” estas preocupaciones concentrándote en temas más placenteros y tranquilizadores por lo menos una hora antes de dormir.



Debemos aclarar que lo mejor para tratar este trastorno del sueño es acudir a un especialista que te ayude a controlar la ansiedad, y demás problemas emocionales que la acompañan, como un psicólogo, cuando los síntomas de insomnio son muy fuertes, una visita a un especialista del sueño tampoco estará de más.