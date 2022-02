Ya sea para obtener un segundo ingreso o para dejar atrás las largas jornadas de oficina y los sueldos reducidos, trabajar como conductor es una de las grandes opciones que nos ofrece la tecnología y aquí vamos a contarte cómo puedes convertirte en un chofer de DiDi y cuáles son los beneficios de esto.

Los últimos años la situación laboral y económica del mundo entero se ha visto afectada y eso nos ha llevado a buscar nuevas opciones de empleo que nos permitan tener un buen ingreso y que no nos esclavicen durante horas en un escritorio. Y una de las opciones perfectas para esto es trabajar como chofer en DiDi.

DiDi es la app de movilidad número uno en el mundo, actualmente funciona en 18 países y desde el 2018 se ha convertido en uno de los pilares del transporte en México, por lo que laborar con ellos tiene muchas ventajas.

Beneficios de ser conductor en DiDi

Tomar la decisión de convertirte en conductor de DiDi no solo te va a otorgar un buen ingreso económico, como empleo ofrece grandes beneficios que no podemos pasar por alto.

Libertad de horarios

Tú decides cuándo y cuánto tiempo conectarte a la app. Puedes optar por solo conducir durante tus ratos libres o definir un periodo de tiempo en el que estarás manejando. Esto te permitirá tener un horario flexible que se ajuste a tus necesidades.

Comisiones justas

DiDi ha destacado por ser una aplicación de transporte interesada en sus colaboradores, por eso mantiene una tarifa de comisión justa, para que como conductor obtengas buenas ganancias mientras continúas disfrutando de las comodidades de la aplicación.

Seguridad para todos

La seguridad de conductores y pasajeros es un tema clave para la app, por lo que ha desarrollado diferentes herramientas de seguridad con las que buscan apoyar a sus choferes para que viajen tranquilos.

Requisitos para convertirte en chofer de DiDi

Para convertirte en un chofer de DiDi tienes varias opciones, incluso no necesitas contar con vehículo propio, la plataforma te permitirá registrarte como Socio Conductor, Conductor sin auto o Socio no conductor.

Si ya te decidiste a conducir con DiDi, solo tienes que registrarte en la página y seleccionar qué tipo de conductor deseas ser. El Socio Conductor son aquellos que tienen su propio auto y desean conducirlo para generar ingresos, el Conductor sin auto son aquellos que quieren convertirse en choferes de DiDi, pero no cuentan con un auto propio y el Socio no conductor es quien posee un automóvil que le gustaría que genere ingresos, pero no está interesado en conducirlo él mismo.

Si no cuentas con auto propio, pero quieres ser conductor, no tienes que romperte la cabeza buscando opciones porque la misma app te podrá en contacto con un Socio no conductor para lograr llegar a un acuerdo y que comiences a conducir lo antes posible.

Dependiendo de tu caso deberás presentar cierta documentación. Aquí te dejamos la lista de los requisitos para conducir con DiDi:

Socio Conductor:

◉ Identificación oficial (INE/IFE)

◉ Licencia de conducir

◉ Tarjeta de circulación

◉ Póliza de seguro del auto

◉ Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

◉ Carta de no antecedentes penales (CNAP)

Conductor:

◉ Identificación oficial (INE/IFE)

◉ Licencia de conducir

◉ Carta de no antecedentes penales (CNAP)

Socio no conductor:

◉ Identificación oficial (INE/IFE)

◉ Tarjeta de circulación

◉ Póliza de seguro del auto

◉ Registro Federal de Contribuyentes (RFC)



¡Obtén más beneficios con DiDi de forma segura y confiable! Entra en la página oficial de DiDi y regístrate para convertirte en chofer y comenzar a generar esos ingresos extra que necesitas desde el primer día. Hacerlo es más fácil y rápido de lo que crees.