La violencia en el futbol, por desgracia, es un tema de todas las semanas a l largo y ancho del mundo. Si bien es cierto que ya hubo un aumento de peleas y agresiones en la Liga MX, no es algo exclusivo y pasa hasta en los países llamados “de primer mundo”. Esta vez sucedió en España, en la previa de un duelo relevante como la Final de la Copa del Rey.

En la previa del cruce entre el Real Madrid y Sevilla, las dos aficiones iniciaron un enfrentamiento en las inmediaciones del estadio La Cartuja, en Sevilla. Fue Werevertumorro (Gabriel Montiel), quien compartió el video y comparó los hechos con lo que se vivió en Tijuana hace algunos días contra los aficionados del León. Cuando la policía de Sevilla intercedió, aumentó la violencia.

Respecto a ese caso, la Liga MX informó que, en coordinación con el Club Tijuana, lograron identificar a los aficionados, por lo que estarán vetados del estadio y se les dará de baja de la plataforma del Fan ID.

“Después de realizarse la investigación conjunta se logró identificar a los tres responsables: Steven “N”, César “N” y Kevin Alberto “N”. La LIGA MX ha resuelto, con base en el Capítulo VI del Protocolo Interinstitucional de Seguridad “Estadio Seguro”, sancionar a las tres personas implicadas en los hechos violentos: Steven “N”, 5 años sin poder ingresar a cualquier estadio de la LIGA MX. César “N” y Kevin Alberto “N”, 2 años sin poder ingresar a cualquier estadio de la LIGA MX", compartió el organismo en sus redes sociales.

No pasó a mayores

Hasta el momento no se tiene conocimiento de lesionados tras los hechos que se suscitaron en Sevilla, en la previa para el Real Madrid vs Osasuna, por la Final de la Copa del Rey. Sin embargo, dejaron ver que la violencia, por desgracia, no es exclusiva de un país o de un torneo.