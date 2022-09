Luego de más de dos semanas del accidente que tuvo Eugenio Derbez, el propio comediante y productor se encargó, en sus redes sociales, de contar cómo fue y todos los detalles.

El relato del hecho en el que se lesionó en el hombro lo hizo en un directo en su cuenta de Instagram. A continuación, las declaraciones más importantes que realizó Derbez.

+¿Qué dijo Eugenio Derbez de su accidente?

El relato lo comenzó contando el contexto: se encontraba junto a su hijo jugando juegos de realidad virtual. "Me puso mi hijo el visor. Estaba en un edificio de 100 pisos, hasta arriba, y era eso lo que estaba viendo. Yo estaba parado en una tabla pequeña y de repente, me tropecé con algo, caí en el piso", empezó.

Y siguió: "Lo que yo veía, lo que mi cerebro estará registrando no coincidía con mi entorno y el hecho es que me caí con todo mi peso sobre unos escalones. Creo que pega primero mi codo, al caer con todo mi peso sobre el codo, el codo empuja al húmero, lo empuja hacia arriba, y se me sale el hueso hasta por acá. Ni me rompió la piel, no me traspasó la piel pero sí me salió hasta acá".

"El dolor era tan intenso, los gritos que estaba yo pegando eran tan fuertes que yo nomas quería llegar al coche porque llegando le iba a desmayar y dicho y hecho", continuó con el relato.