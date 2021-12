La lotería ha logrado convertir a personas comunes en millonarias de la noche a la mañana, por lo que muchos sueñan con algún día ser los afortunados ganadores de un sorteo. Pero tal parece que no todo es cuestión de suerte, Richard Lustig, el hombre que ganó siete veces entre el 1993 y el 2010, acumulando más de un millón de dólares, reveló el secreto de cómo ganar la lotería. Toma nota, ya que este artículo podría cambiarte la vida.

Richard Lustig es reconocido como un experto en ganar la lotería, logró la hazaña al menos siete veces, obteniendo premios con muy altas ganancias; pero no fue el destino, ni el azar, ni la Astrología, ni el Horóscopo los que le ayudaron. Las estrategias que lo llevaron a ganar una y otra vez los sorteos, las compartió en su libro: “Aprenda cómo aumentar sus posibilidades de ganar la lotería”.

En 1993, el estadounidense ganó por primera vez la lotería con un premio de 10 mil dólares. Pero obviamente no podía conformarse solo con una victoria, así que continuó jugando, logrando ganar cuatro veces más. Fue ahí cuando comenzó a estudiar la existencia de un patrón común en sus juegos que lo ayudara a ganar de nuevo.

Los trucos de cómo ganar la lotería

Richard Lustig descubrió que existían coincidencias con las que seguía ganando la lotería, por lo que llegó a acumular más de un millón de dólares. Lo mejor es que decidió compartir su secreto y además de su libro, impartió charlas alrededor del mundo. Estas son, de acuerdo a su experiencia, las estrategias de cómo ganar la lotería:

Inténtalo una y otra vez

Si no te animas a jugar, nunca vas a ganar, y no basta con hacerlo solo una vez, entre más juegues, más posibilidades tienes de ser un ganador. Pero ¡ojo!, eso no significa que inviertas toda tu quincena en ello. “Establece un presupuesto de lo que vas a gastar, no te gastes de más ni te metas en lo que se llama ‘la fiebre de la lotería’”, dice Richard Lustig en su libro.

Elegir bien los números

No se trata solo de elegir tus números favoritos, los que decía tu horóscopo o los que te arrojó automáticamente una página. Tómate tu tiempo seleccionandolos, es una decisión importante.

Arma un equipo

Un consejo de Richar para ganar la lotería es que juegues en equipo con personas de tu confianza, así podrás invertir menos y aumentar posibilidades.

Elige sorteos poco comunes

Hay sorteos más populares que otros, aunque ofrecen cuantiosos premios, son muchas las personas que los juegan, lo que se traduce en mayor competencia. Busca sorteos menos conocidos, ya que esto aumentará tus posibilidades de ganar un premio de la lotería.

Evalua los acumulados

Este tip es muy importante, ya que puede darte altas ganancias, Lustig aconseja que cuando el acumulado es importante, la competencia crece, así que debes invertir más dinero o conseguir aliados para aumentar juntos las posibilidades de ganar.

Richard Lustig puso haber seguido ganando la lotería, pero lamentablemente falleció el 30 de julio de 2018, a los 67 años, sin embargo su libro sigue ayudando a muchos que buscan ganar la lotería, alrededor del mundo miles de personas ya lo han conseguido. ¿Estás listo para intentarlo?