En México se ha hecho viral el caso de una moneda de Miguel Hidalgo que se vende en 15 mil pesos lo que ha puesto en alerta a los coleccionistas, quienes acostumbran usar páginas web como Mercado Libre para buscar las piezas que les hagan falta en su colección. Y si tú coleccionas monedas antiguas, presta atención ya que en este artículo aprenderás a reconocer esta valiosa moneda.

Cabe aclarar que esta misma moneda puede ser encontrada en la página especializada conocida como Coins and Price en la que su valor es de 5 mil pesos, lo que hace evidente que algunas monedas, dependiendo de ciertas características pueden venderse a precios altos, aunque antes de comprar o adquirir un artículo de estos lo mejor es asesorarse con un experto en numismática para conocer el valor real de estas piezas, como la que estás a punto de conocer.

Así puedes identificar la moneda de Miguel Hidalgo que se vende en 15 mil pesos

Si ya te pusiste a revisar entre tus monedas antiguas para revisar si posees esta rara pieza en tu colección, toma nota ya que estas son las características que la moneda debe poseer, para que sea igual que la que se vende en Mercado Libre por una fortuna:

Fecha en que se puso en circulación: 1974 .

. Diámetro: 30.5 mm .

. Forma: Heptagonal .

. Peso: 10.0 gramos y 14.0 gramos .

. Canto: Liso .

. Composición: Cuproníquel .

. Denominación: 10 pesos .

. Anverso: Al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico , con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" formando el semicírculo superior.

, con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" formando el semicírculo superior. Reverso: Efigie de perfil del Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, inscripción "DIEZ PESOS", año de acuñación y símbolo de la Casa de Moneda de México "M°".

¿Por qué esta moneda de Miguel Hidalgo se vende en 15 mil pesos?

Porque es una moneda que ya no se fabrica más y por su característica forma, la cual posee 7 lados lo que la hace muy diferente a la gran mayoría de las monedas que se fabrican en México. Pero esto es solo una especulación ya que el propietario de esta pieza no ofrece una razón contundente por la que se venda a 15 mil pesos, y eso tomando en cuenta que en Coins and Prices esta pieza tiene un valor de 5 mil pesos.

Tomando en cuenta esto, podrías tratar de buscar esta moneda entre tus pertenencias y una vez que te hayas cerciorado de su valor, podrías tratar de venderla para obtener un ingreso extra y así, empezar el año con el pie derecho.