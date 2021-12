Desde la antigüedad, el ser humano ha deseado saber qué le depara el futuro, por ello muchas personas recurren a la astrología, al Horóscopo y al tarot. Con las cartas no solo se pueden descubrir acontecimientos futuros y revelaciones del pasado, si no también obtener ayuda para tomar una decisión importante, conocer el significado de los sueños o conocer más de una persona cercana. Para poder tener esta información a la mano, aquí te decimos lo que debes saber para aprender cómo leer las cartas del tarot.

Lo primero que debes saber es que aprender la lectura del tarot no se trata de memorizar las cartas, sino de saber cómo interpretarlas. Existen personas que se dedican a hacerlo de forma profesional, así que si deseas conocer todo sobre el tarot, este es un buen momento para comenzar. Ya que no solo podrás decirles a los demás lo que el futuro les tiene preparado si no que también podrás ayudarlos a encontrar respuestas importantes de su vida.

Muchos consideran que leer las cartas del Tarot está relacionado con poderes mágicos, pero aunque existen personas con un don o talento especial para interpretar cada carta, también es algo que cualquier persona puede intentar si sigue las reglas, pone mucha atención, es constante y aprende los detalles básicos de la lectura.

¿Cómo leer las cartas de Tarot?

Aquí te enlistamos los 10 puntos más importantes que debes considerar para aprender cómo leer las cartas de Tarot, es un proceso donde la constancia y la práctica te ayudarán a convertirte en un experto, así que lo principal es la paciencia.

1. Para poder leer las cartas del tarot debes saber que la baraja del tarot actual se conforma de 78 cartas, cada una simboliza algo diferente y la interpretación dependerá de lo que tu cliente quiere saber. 22 cartas representan los Arcanos Mayores y las otras 56 son los arcanos menores.

2. Los Arcanos Mayores representan temas importantes como la vida y la muerte, dilemas éticos, espiritualidad y la interacción con otras personas.

3. El resto de las cartas del tarot tienen cuatro palos:

Las copas representan las emociones.

representan las emociones. Los bastos representan la empresa o lo profesional.

representan la empresa o lo profesional. Las espadas representan el intelecto o el conflicto.

representan el intelecto o el conflicto. Las monedas representan el dinero.

4. Algunos mazos incluyen un libro con el significado de cada naipe, pero si quieres saber de lo que representa cada uno, aquí te dejamos el siguiente link dónde te explicamos a detalle el significado de las cartas del tarot.

5. El proceso inicia cuando el cliente formula la pregunta en voz alta o para sí mismo, se colocan las cartas en un cierto número y orden para obtener una respuesta. El diseño puede consistir en una carta o varias docenas dispuestas en una figura.

6. Las cartas del tarot se pueden usar para las tiradas o para las consultas.

En las tiradas se trata un tema específico , se necesita que la pregunta sea clara para que la respuesta sea lo más específica posible. Se inicia con una tirada en la que se muestran nueve cartas. Se extienden tres columnas con tres cartas de izquierda a derecha y representan el pasado, el presente y el futuro.

, se necesita que la pregunta sea clara para que la respuesta sea lo más específica posible. Se inicia con una tirada en la que se muestran nueve cartas. Se extienden tres columnas con tres cartas de izquierda a derecha y representan el pasado, el presente y el futuro. Las consultas requieren de una lectura de cartas del tarot mucho más profunda. Se puede preguntar sobre varios aspectos del amor, la familia, el trabajo, el dinero o cualquier problema.

7. Para aprender cómo leer las cartas del tarot, debes practicar, inicia echando las cartas del tarot a ti mismo:

Coloca las cartas en un orden específico y siempre boca abajo. Una tirada simple puede incluir tres cartas dispuestas en fila, de izquierda a derecha, lo que representa el pasado, el presente y el futuro.

Ahora deberás comenzar a voltearlas una a una y permitir que las imágenes y pensamientos que te vengan de cada carta fluyan, guiándote por el significado que te hemos compartido de cada una.

Anota en un papel todo lo que te pase por la cabeza y, según el significado y la representación de cada carta, podrás ir creando una interpretación.

8. Además de la colocación habitual que se mueve en la línea de la vida (de pasado a presente y a futuro) existen otras opciones como la forma de estrella, que se usa para comprender las influencias, tanto internas como externas, a las que está sometida una persona a lo largo de su vida y así poder romper relaciones tóxicas.

9. El valor principal de una lectura del tarot no está en lo que la carta tiene dibujado, sino en la habilidad del tarotista para interpretar las respuestas; por lo que no existen interpretaciones "correctas", "buenas" o “malas”.

10. A quien acude a las cartas del Tarot, se le debe explicar que el destino no está escrito, es más bien una indicación de lo que puede suceder.