Este tipo de plaza no es la única surcursal, hay dos más y todas están sobre la misma avenida, solo que en diferentes edificios, pero la principal es Izazaga 89. También están Izazaga 38 e Izazaga 151.

Seguramente has escucha de la tienda Izazaga 89 , hoy te vamos a contar de qué trata, cómo llegar y que venden ahí. El Centro de la CDMX es el lugar idóneo para encontrar cualquier cosa que necesites, desde ropa, accesorios, piezas para reparaciones, etc, pero este lugar se ha popularizado por todo lo que vende.

