Una de las influencers más famosas del momento es sin duda la regiomontana Karely Ruiz, quien en 2022 se convirtió en tendencia en varias ocasiones, tanto por su labor altruista, los chicos con los que ha salido, sus cambios de looks e incluso por haberse besado con Yeri Mua, otra famosa creadora de contenido. La estrella de OnlyFans ha cambiado su imagen en los últimos años, así que aquí te mostramos cómo lucía Karely Ruiz antes de ser famosa y cuántas cirugías tiene.

Karely Ruiz es una de las chicas que más ingresos genera en OnlyFans, donde compite con otras famosas como Yaneth García, la ex chica del clima, como lo reveló en una reciente entrevista con el Escorpión Dorado. Al ser una de las modelos más hermosas y populares en México, muchos de sus seguidores la han relacionado con futbolistas, conductores y más, aunque por el momento la joven ha revelado que está soltera.

La primera cirugía a la que Karely Ruiz se sometió hace más de tres años fue una lipoescultura, que le ayudó a reducir grasa del abdomen y moldear su figura; después vinieron otras operaciones como rinoplastia y aumento de senos. Diversos medios aseguran que también pudo someterse a un aumento de glúteos, liposucción de papada y relleno de labios.

“Quería mejorar mi autoestima, digo, no estaba mal, natural, pero entras a la tele, ves a todas operadas y dices: ‘¿Por qué yo no?’, pero mi cuerpo natural me gustaba mucho (...) Me ayudaron. También, no solo es de operarte, es de cuidarte, mantenerte, el ejercicio”, contó la influencer.