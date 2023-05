Este 10 de mayo se estrenó en las salas de cine la nueva película mexicana “¿Cómo Matar a Mamá?”, protagonizada por Blanca Guerra, Ximena Sariñana, Diana Bovio y Ana Valeria Becerril; una cinta dirigida por José Ramón Chávez y producida por Disney a través de Star+ Productions. Este largometraje te hará ver la maternidad desde una nueva perspectiva, por lo que aquí te decimos 4 razones por la que vas a querer salir y abrazar a mamá después de verla.

Cuenta la historia de tres hermanas, Camila (Diana Bovio), Teté (Ana Valeria Becerril) y Margo (Ximena Sariñana), que inician un viaje mientras planean terminar con la vida de su mamá, Rosalinda (Blanca Guerra) que tiene demencia senil. El tema es bastante fuerte, ya que trata del suicidio astido, ya que una mujer enferma le pide ayuda a su hijas para morir antes de que no pueda valerse por sí sola, esto te hará reflexionar sobre la vida, la maternidad, el amor y la compasión.

Cuatro lecciones que aprenderás con ¿Cómo matar a mamá?

Ninguna mamá es perfecta

Rosalinda no tiene la mejor relación con sus hijas, pero en un lapso de confusión le hace ver a Teté que es una gran madre, que no tiene que compararse con nadie ni siquiera con ella. Las mamás deben confiar en que lo están haciendo lo mejor posible y no ser tan duras consigo mismas.

No debes juzgar la forma de ser de mamá

A lo largo de la película película “¿Cómo Matar a Mamá?”, descubrimos que el carácter fuerte de Rosalinda esconde un gran dolor y un camino de sueños rotos, no sabemos lo que mamá dejó atrás para cuidarnos.

Haz un viaje inolvidable con mamá

Las tres hermanas inician un viaje en carretera con su mamá y sin planearlo vieven la aventura más inolvidable en familia, que jamás podrán repetir, la película nos regala paisajes hermosos del norte de México que seguramente vas a querer conocer. Así que no esperes más tiempo para emprender un viaje con mamá y conocer más de ella.

Mamá también tiene sueños por cumplir

Esta película te hará recordar que una mamá no solo es una mujer criando a sus hijos, es un ser humano con sueños, metas y amistades, la maternidad no debería ser renunciar a todo eso, tal como le pasó a Rosalinda en la cinta.