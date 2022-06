Si eres uno de los miles de trabajadores que están en la espera de una cita en el SAT porque no han logrado obtener su la constancia que declara cuál es su estado actual ante esta dependencia, no te preocupes más porque el Servicio de Administración Tributaria ya ha compartido un nuevo método para tramitar la Constancia de Situación Fiscal sin e.firma, ni contraseña y sin tener que acudir a sus oficinas.

El 1 de julio de 2022 será el día en el que entre en vigor la versión del SAT 4.0, una nueva versión de facturación en la que, para poder recibir el timbrado de las nóminas, los empleadores tendrán que compartir, tal como aparecen registrados ante el SAT, los datos de sus trabajadores.

Esto generó que las empresas comenzaran a solicitar a sus empleados la Constancia de Situación Fiscal, la cual puede tramitarse rápidamente por internet si se cuenta con la e.firma o la contraseña del buzón tributario.

Sin embargo, no todos han sido capaces de tramitar este documento, ya sea porque no cuentan con la e.firma o porque el sistema no se los ha permitido. Debido a esto, el SAT ha registrado una alta demanda de trámites de Constancias que ha recibido, e incluso ha anunciado que ampliará los días de atención en sus oficinas los sábados 4, 11 y 18 de junio, en un horario de 9:00 a 16:00 horas

Constancia de Situación Fiscal sin e.firma: Cómo tramitarla por teléfono

Aunque realizar le tramite de forma presencial en las oficinas del SAT solo toma aproximadamente 10 minutos en ventanilla, debido a la gran cantidad de solicitudes los trabajadores han tenido que realizar en promedio filas de 3 horas para ser atendidos. Sin embargo, existe una forma en la que puedes tramitar la Constancia de Situación Fiscal sin e.firma, ni contraseña y sin tener que formarte durante tanto tiempo.

El Servicio de Administración Tributaria ha abierto un nuevo canal para realizar este trámite. Tan solo deberás llamar al número 5562722728 y marcar la opción 3. Después de esperar unos minutos en línea el operador podrá ayudarte a realizar el trámite y solo te solicitará tu RFC, un correo electrónico para enviar el comprobante y un teléfono.

Así de sencillo es tramitar la Constancia de Situación Fiscal por teléfono sin e.firma o contraseña.