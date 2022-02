La aplicación de mensajería más popular del mundo te permitirá elegir quiénes pueden ver tu foto de perfil, tu última hora de conexión y otros datos. Conoce cómo ocultar tus datos de WhatsApp a contactos determinados.

WhatsApp continúa trabajando para mejorar sus aspectos de seguridad, desde hace algunos años comenzó a integrar un complejo sistema de cifrado que mantiene a los espías fuera de las conversaciones de sus usuarios.

Además, ha agregado un sistema de protección a las llamadas para garantizar la privacidad de la conexión y ha establecido diferentes herramientas para seguridad de los contactos, como el bloqueo de chats y grupos y la eliminación de contactos. Con estas funciones puedes decidir quién tiene acceso a tu información.

Decide a quién le quieres ocultar tus datos en WhatsApp

Ya no tendrás que bloquear a los usuarios de WhatsApp para que no vean tu foto de perfil. La aplicación de mensajería tiene varias funciones de seguridad con las que podrás elegir a quién mostrarle tu imagen, puedes esconder tu última conexión y hasta las palomitas de visto sin tener que descargar otra app para lograrlo.

De acuerdo a los expertos en seguridad en la red, los datos que los extraños pueden conseguir a través de nuestro perfil de WhatsApp nos pueden dejar vulnerables a ciertos tipos de ataques y estafas, por lo que debes mantener cierto control sobre lo que mostramos públicamente.

Y aunque ya existen apps que pueden ayudarte a eliminar las palomitas azules o la imagen de perfil, la misma aplicación ya cuenta con funcionalidades que te ayudarán a hacerlo. Para decidir quién puede ver tu foto de perfil solo debes:

Acceder a ajustes

Entrar en “Cuenta y Privacidad”

Elegir a quién quieres mostrar tu información personal: nadie, solo a tus contactos o a cualquier persona que tenga tu número.

En esta misma opción de configuración podrás decidir quién puede ver tu última conexión y decidir qué contactos podrán ver tus historias en WhatsApp, en este caso incluso podrás decidir excluir a ciertos contactos de tu agenda.

Si quieres que alguien en específico no sea capaz de ver tu foto de perfil, deberás elegir la configuración de “Solo contactos” y eliminarlo de tu agenda, de esta forma la persona no podrá ver tu fotografía, aunque no esté bloqueado.