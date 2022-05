Cuando comienzas un nuevo régimen en búsqueda de un estilo de vida más saludable, y bajar esos kilitos de más, el ejercicio es una de las primeras cosas que debes agregar a la lista, pero el costo de los gimnasios puede asustar a cualquiera, por suerte existe un pequeño truco que podría hacer que consigas pagar menos en el gimnasio.



Entre la anualidad, la mensualidad, las clases extra, propinas y otros gastos, asistir a un gimnasio en la CDMX es una inversión que debes tomar en cuenta muy seriamente y analizar todas las posibilidades antes de decidirte.



TotalPass, la plataforma que te ayuda a pagar menos en el gimnasio

Sin embargo, existe un método con el que puedes acceder a varios gimnasios, de diferentes cadenas, gastando mucho menos. Se trata depara hacer ejercicio por un mismo precio.TotalPass funciona como una especie de prestación laboral, en la que con tu suscripción obtienesuna ganga si lo comparas a las mensualidades usuales.





Con TotalPass México ofrece a los usuarios pueden encontrar hasta 2,600 gimnasios, estudios fitness y centros deportivos en todo México y probar cientos de actividades. La mejor parte es que cuando utilizas esta plataforma solo debes realizar una cuota mensual, sin anualidades, plazos forzosos, tarifas de cancelación o comisiones.



Incluso puedes optar por hacer ejercicio desde casa, porque cuenta con una sección de ejercicios en streaming que te ayudarán a ponerte en forma sin tener que desplazarte a otro lugar.





Como te comentamos anteriormente, esta plataforma funciona como una prestación laboral, por lo que usualmente la empresa debe estar afiliada a esta aplicación; sin embargo, si tu trabajo no está registrado o no perteneces a ninguna organización, todavía puedes probar este sistema para pagar menos en el gimnasio porque durante las temporadas de descuentos abre su registro al público, en este caso, se han unido al Hot Sale y además de encontrar muy buenos descuentos, podrás inscribirte de forma particular.