La Voz Kids es uno de los programas más exitosos que tiene la Tv Azteca en estos momentos debido a que llegó con una nueva edición donde los aspirantes harán todo lo posible para conquistar a los jurados.

A continuación, te contamos quienes fueron los chicos que lograron enamorar a Paty Cantú, María León, Joss Favela y los hermanos Mau y Ricky Montaner.

¿Cómo quedaron conformados los equipos?

En el canal Tv Azteca Uno estuvo el primer aspirante y es Carlos Paul. El niño cantó el popular mito de “a la primera nadie voltea” y de ese modo enamoró al jurado. Mau y Ricky pudieron convencerlo para que sean sus mentores.

Meredit Nicole tiene ocho años y vive en el Estado de México. Paty Cantú fue quien logró llevársela a su equipo y de ahora en más será la asesora para que la niña llegue a la final de la competencia y obtenga el premio mayor.

Sin embargo, David Emmanuel no logró convencer a ninguno de los jurados, pero recibió emotivas palabras de los hijos de Ricardo Montaner. “Sabes una cosa, no pasa nada, porque esto te va a pasar en la vida 500 veces, a mí me ha pasado 500 veces y tú tienes nueve años por lo que yo tengo como 20 más que tú", indicaron.

Luego agregaron: "No sabes cuántas veces me ha pasado de que de repente he tenido un sueño de algo que quiero lograr y después me doy cuenta de ‘menos mal que no pasó en ese momento porque terminó pasando en este momento".

María León fue otra de los jurados que se quedó con un aspirante. Marian Lorette es oriunda de Saltillo, Coahuila con nueve años enamoró a la intérprete de grandes éxitos musicales como Mudanza de Hormiga.

Por último, Joss Favela logró quedarse con dos niños en su equipo. Jade Nahomi y Santiago Pulido sorprendieron a Favela.

¿Quiénes son los jurados de ‘La Voz Kids México?

Paty Cantú, María León, Joss Favela y los hermanos Mau y Ricky Montaner forman parte de la nueva edición de ‘La Voz Kids’.

¿Quién es el conductor de la Voz México Kids 2022?

En esta nueva temporada, Eddy Vilard volvió la conducción. "Se acerca y será explosiva, impactante y divertida", adelantó una publicación en Instagram.

¿Cómo ver el programa vía streaming?

El inicio de temporada de La Voz Kids también podrá disfrutarse a través de internet en el sitio web oficial de TV Azteca haciendo CLICK ACÁ.