Las fiestas decembrinas, posadas y Navidad ya han comenzado y todos queremos disfrutarlas al máximo, pero durante esta época del año se incrementan hasta en un 25% las enfermedades en las vías respiratorias. Para que nada te detenga, te compartimos los mejores remedios caseros para quitar la tos, la gripe y el resfriado de forma rápida.

Los cambios de temperatura en la temporada de invierno contribuyen a que los mecanismos de defensa del cuerpo caigan y las enfermedades se activen, porque las bacterias y virus, asociados a las vías respiratorias, se mueven en ambientes fríos y húmedos; así que las condiciones meteorológicas permiten su fácil transmisión.

Lo primero que debes considerar es que un remedio casero no debe sustituir una visita con un especialista, por lo que lo recomendable es consultar al doctor para que el de su diagnóstico correcto y descartar otras enfermedades, como influenza o incluso Coronavirus, enfermedades que necesitan antibióticos y tratamientos especiales.

Los 8 mejores remedios caseros

1. Naranja quemada

Iniciamos esta lista de remedios caseros para la tos y el resfriado con uno de los más tradicionales, se trata de la naranja quemada con miel, ya que las naranjas son efectivas para tratar todo tipo de enfermedades respiratorias, debido a la capacidad de esta fruta para reforzar el sistema inmunológico y estimular la regeneración de las células:

Pon una naranja partida por la mitad en un comal.

Sobre cada mitad colocas suficiente miel y las dejas quemarse.

Para comerla, nada más deja que se enfríe un poco.

2. Leche con bombones

En el siglo XIX existía un remedio para la tos elaborado con extracto de planta de malvavisco, claras de huevo y azúcar, el cual servía para disminuir la irritación de la garganta y parar la tos. Con el tiempo este remedio se transformó en una versión más casera preparada con leche y bombones. Este es uno de los remedios caseros para la tos más dulces y sabrosos, que les encantan a los niños:

Pon a hervir una taza de leche

Cuando esté caliente, agrega un par de malvaviscos y esperas a que se derritan un poco para poder tomarla.

3. Gárgaras con agua salada

Hacer gárgaras con agua tibia con sal contribuye a aliviar el malestar de la garganta irritada causada por la tos seca. Además de que el agua con sal ayuda a matar bacterias en la boca y la garganta:

Disuelve 1 cucharadita de sal de mesa en un vaso grande de agua tibia.

Haz gárgaras varias veces al día. (No es recomendable para niños pequeños, que podrían tragar el agua salada).

4. Té con miel

Tomar té o agua caliente con limón mezclados con miel es una manera muy tradicional de aliviar un dolor de garganta:

Puedes mezclar 2 cucharadas con agua caliente y un té de canela o hierbas.

Bebe esta mezcla una o dos veces al día.

La miel por sí sola también puede ser un remedio eficaz para aliviar la tos nocturna y mejorar el sueño. Aunque existen estudios que lo recomiendan en niños, nunca se le debe dar miel a un bebé menor de un año.

5. Miel con leche caliente

Si tienes tos seca, un vaso de leche caliente con miel es una gran solución perfecta. La leche cuenta con triptófano, una sustancia que ayuda a regular los niveles de melatonina para descansar mejor, sumada a la miel y su poder antibacteriano. Pero se recomienda administrar en casos de tos seca, pues los lácteos aumentan la mucosidad.

6. Té de jengibre

El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias, por lo que es uno de los remedios caseros más recomendables para reducir la tos seca y el resfriado:

Prepara un té de jengibre con 20-40 gramos de rebanadas de jengibre fresco a una taza de agua caliente.

Deja que se enfríe durante unos minutos antes de beberlo.

Añade miel o zumo de limón para mejorar el sabor y calmar aún más la tos.

7. Té de ajo y orégano

Los ajos son un poderoso antiséptico que combate cualquier afección respiratoria, ayuda a abrir los bronquios, además de que aporta componentes antibacterianos y antimicrobianos. Por su parte, el orégano es una planta con propiedades antisépticas y expectorantes para tratar las molestias de la garganta y combatir la tos seca:

Pon a hervir medio litro de agua con ocho dientes de ajos, previamente pelados y machacados.

Agrega un poco de orégano.

Ya que hayan hervido cuela y añade dos cucharadas soperas de miel de abeja.

Toma una cucharada cada hora y trata no tomar nada frío.

8. Vaporizaciones de agua caliente para la gripe

Un remedio natural para aliviar la congestión nasal y gripe son las vaporizaciones de agua caliente:

Llena una olla con agua, es recomendable añadir unas cuantas hojas de eucalipto y/o romero.

Con el agua caliente, coloca la olla sobre la mesa, deberás acercarte hasta que tu nariz esté por encima de la olla recibiendo el vapor.

Cubre tu cabeza, hombros y espalda con la toalla, hasta cubrirte por completo junto con la olla sin recibir aire del exterior.

Respira profundamente el vapor de la olla con la nariz y boca. Puedes durar de 6 a 12 minutos o bien, hasta que la congestión desaparezca.

Lo ideal es abrigarte y realizar este remedio antes de dormir.

Recuerda que no todos los remedios caseros funcionan igual en cada organismo, algunos han pasado de generación en generación, pero su eficacia no ha sido comprobada científicamente, además de que la mayoría son inapropiados para bebés o niños. Este artículo es meramente informativo, en BOLAVIP no tenemos facultad para recetar ningún tratamiento médico.