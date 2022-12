¿En verdad puede existir un billete de 100 pesos que valga 300 mil pesos? ¡Sí! Y en este artículo aprenderás a reconocerlo sobre todo, si tiene una característica especial que hace que se haya vuelto la locura entre los coleccionistas numismáticos que usan la página web de Mercado Libre, para conseguir los artículos que desean. Por ello, varios de estos billetes y monedas que se mueven en el mercado de los coleccionistas pueden alcanzar precios escandalosos.

Y ejemplos sobran, como el billete de 50 pesos que vale casi medio millón de pesos o la moneda de 1 peso del Caballito que vale casi 30 mil pesos. Y a pesar de que estos precios de compra y venta no estén regulados por alguna institución financiera, como por ejemplo el Banco de México, estos montos quedan establecidos por quien compra o quien vende el artículo. Y si a ti te interesa tener un ingreso extra, presta atención para que sepas cómo distinguir este tipo de artículos de otros.

Así puedes reconocer el billete de 100 pesos que vale 300 mil pesos

Si coleccionas monedas y billetes de fechas conmemorativas de eventos históricos en México, fíjate bien la próxima vez que revises tu papel moneda y toma nota, ya que este billete de 100 pesos conmemorativo del inicio de la Revolución Mexicana que se vende a un precio de locura en Mercado Libre, tiene las siguientes características:

Familia : F.

: F. Medidas : (mm)134 x 66.

: (mm)134 x 66. Material : Polímero.

: Polímero. En circulación a partir del : 23 de septiembre de 2009.

: 23 de septiembre de 2009. Anverso : Como motivo principal ostenta la imagen de una locomotora que transporta tropas revolucionarias, la cual representa el movimiento armado que inició en 1910. La locomotora está acompañada por una de las imágenes más emblemáticas de la Revolución Mexicana, como lo es la soldadera o Adelita (foto del Archivo Casasola).

: Como motivo principal ostenta la imagen de una locomotora que transporta tropas revolucionarias, la cual representa el movimiento armado que inició en 1910. La locomotora está acompañada por una de las imágenes más emblemáticas de la Revolución Mexicana, como lo es la soldadera o Adelita (foto del Archivo Casasola). Reverso: El elemento principal es un fragmento del mural titulado “Del Porfirismo a la Revolución”, también conocido como “La Revolución contra la dictadura Porfiriana”, del pintor y muralista David Alfaro Siqueiros, en el que se muestra al pueblo en armas que rodea a los líderes de la revolución triunfante. Este mural se encuentra en la Sala de la Revolución, en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec.

¿Por qué este billete de 100 pesos vale 300 mil pesos?

Por un error en su proceso de impresión el cual ocasionó que en vez de tener la frase "Sufragio efectivo y no reelección", diga "Sufragio ELECTIVO y no reelección", o al menos eso es lo que afirma el dueño del billete, aunque no da más pruebas de esto o mayor información. Y es que de acuerdo con los numismáticos más expertos, este tipo de errores en la impresión de billetes o la acuñación de monedas pueden aumentar descomunalmente el precio de estos objetos al momento de comprarlos o venderlos.

¿Tomaste nota? Ahora solo revisa entre tus billetes de 100 pesos para que veas si no tienes entre ellos este billete conmemorativo de la Revolución Mexicana, ya que si lo encuentras y tiene este o algún otro fallo en su proceso de impresión, podrías venderlo a un muy buen precio luego de que un experto numismático te informe sobre el valor de tu objeto.