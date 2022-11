Si te gusta coleccionar monedas esperando encontrarte con alguna valiosa, abre bien los ojos por que esta de 10 pesos tiene una característica única e imposible de no ver.

¿Te imaginas tener un tesoro entre tus manos y no saberlo? Para que esto no te pase, toma nota por que así es como puedes reconocer la moneda de 10 pesos que vale 2, 500 pesos. ¿Parece una broma, verdad? Pues no es así ya que entre los coleccionistas de monedas y billetes estos precios son comunes.

Sobre todo en lugares como Mercado Libre, el sitio en el que apareció la moneda que vas a conocer y que es tan valiosa como la moneda de 2 pesos que vale 25 mil, o el billete de Sor Juana de 200 pesos que puede valer hasta 100 mil pesos. Así que prepárate para conocer esta pieza que posee una característica inconfundible.

Así puedes reconocer la moneda de 10 pesos que vale 2, 500 pesos

Para que puedas aprender a diferencias esta moneda de otras, esta debe contar con las siguientes características:

Anverso: Al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico, con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" formando el semicírculo superior.

Reverso: En la parte central está el círculo de la Piedra del Sol que representa a Tonatiuh con la máscara de fuego. En el anillo perimétrico, el símbolo "N$10", año de acuñación, símbolo de la Casa de Moneda de México "M°" y la leyenda "DIEZ PESOS". Marco liso con gráfila escalonada.

Fecha en que se puso en circulación: Enero de 1993.

Diámetro: 28.0 mm.

Peso: 10.329 gramos.

Canto: Estriado.

Composición: Núcleo de plata sterling (ley 0.925). Anillo perimétrico de bronce-aluminio.

Forma: por un error de acuñación, esta pieza tiene froma ovalada.

¿Por qué esta moneda de 10 pesos vale 2, 500 pesos?

Además del error de acuñación que posee en su forma, esta moneda también cuenta con otro error en su elaboración: tiene un error en su gráfila, que es la línea punteada en el borde de la misma y que se puede apreciar en el reverso, donde está la imagen del calendario Azteca. El error está en que va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y en este caso va al revés.

Esto es lo que comenta el propietario de la moneda y afirma que por esta razón, esta pieza tiene el valor de venta de 2, 500 pesos, aunque ninguna institución como el Banco de México puede certificar este precio. Pero como siempre, se recomienda que cuando uno se tope con un artículo de estos, lo mejor es acudir con un experto en numismática que confirme el valor de la moneda que se quiere comprar o vender. De esta forma es como uno puede saber si tiene un tesoro en sus manos y su valor.