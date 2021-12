Cuando cambias el teléfono, lo restauras o por alguna razón debes eliminar y volver a descargar la aplicación puedes perder tus chats importantes. Por suerte, este truco para recuperar tus conversaciones eliminadas de WhatsApp te ayudará.

WhatsApp es la aplicación de mensajería más importante del momento, según un estudio del 2019, elaborado por la Asociación de Internet.mx, 93% de los usuarios de internet tiene WhatsApp, lo que para ese momento representaba casi 77 millones de personas.

Con gran parte de la población utilizando este sistema, se ha convertido en uno de los principales canales de comunicación y ahora los chats poseen información valiosa y fundamental para los usuarios. Lo que hace que perderlos sea un verdadero problema.

¿Cómo recuperar los chats eliminados de WhatsApp?

Dado que la aplicación maneja información tan delicada, la plataforma ha creado altos estándares de seguridad que provocan que ciertas acciones eliminen nuestras conversaciones y oficialmente WhatsApp te dirá que no hay forma de recuperar lo perdido. Pero, no des todo por perdido porque aún puedes recurrir a ciertos trucos no tan conocidos.

La forma más sencilla es revisando tus copias de seguridad, cada cierto tiempo, la aplicación de mensajería realiza una copia de seguridad que te permitirá recuperar tus chats en caso de ser eliminados, sin embargo, esta debe ser autorizada por ti y hay muchas ocasiones en las que por las prisas o falta de espacio no lo aceptamos.

Para recuperar tus chats sin copia de seguridad deberás descargar alguna de las aplicaciones que se han creado para esto, pero no te aseguran lograrlo. Para usuarios de iPhone existen aplicaciones como: Tenorshare UltData, Enigma Recovery, iMobie PhoneRescue, FonePaw iPhone Data Recovery

Y para usuarios Android: Ternorshare UltaData for Android, Jihosoft recuperación de datos, Recuva, Remo Recover for Android+C24.

Además, una de las formas más sencillas de recuperar los chats eliminados de WhatsApp es descargando la app WhatsRemoved +, esta aplicación mantiene un registro de todas las notificaciones, carpetas y archivos que pasan por tu WhatsApp y guarda una cuenta detallada de ellos.

Puedes personalizarla para que se mantenga monitoreando solo los contactos que tu creas pertinentes e ignore los que le señales. Eso sí, esta app es una aplicación de prevención, ya que solo recuperará las conversaciones y archivos que lleguen una vez instalada, no aquellas eliminadas antes de su llegada.