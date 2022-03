Aprende cómo registrar tu negocio en Google My Business para poder agregarlo a Google Maps y otras herramientas que atraerán nuevos clientes.

Google Maps: Cómo registrar mi negocio en Google My Business

Hace algunos años, poner tu negocio en el mapa era solo una expresión para hablar del éxito de un emprendimiento. Pero ahora, gracias a Google My Business es una expresión necesaria para todos los que quieren prosperar con un proyecto. Y si tú aún no sabes cómo hacerlo, no te preocupes porque te diremos cómo agregar tu negocio en Google Maps.

Hace ya 18 años, en el 2004, Lars y Jens Eilstrup Rasmussen le propusieron a Google una aplicación de mapas en el que los usuarios pudieran buscar más que una dirección, este fue el inicio de Google Maps, una de las plataformas más importantes y no solo para la localización de ubicaciones, también es el gran escaparate de los negocios.

Pero este es solo una pequeña parte de lo que Google ha creado para los negocios locales. Además de presentar la localización de los proyectos en el mapa, gracias a Google My Business puedes tener la oportunidad de que tus clientes conozcan los servicios que ofrecen, los precios y hasta las opiniones de quienes ya han acudido.

¿Cómo registrar mi negocio en Google My Business?

Google My Business o Google Mi Negocio es un perfil de empresas gratuitas de Google permite a los negocios locales proporcionar detalles y fotos de su sucursal, servicios y productos, así como la ubicación exacta.

Además, en el perfil los clientes podrán compartir su experiencia e incluso algunas imágenes de sus visitas. Esto genera gran confianza entre los potenciales clientes y aumenta la llegada de nuevos visitantes. Así que si estás buscando impulsar tu proyecto, necesitas conocer cómo registrar mi negocio en Google My Business.

Inicia sesión en el Administrador del perfil de negocio de Google con una cuenta de Google que puedas utilizar para tu empresa.

Introduce el nombre de tu empresa, selecciona la categoría y comparte tu ubicación.

A continuación, agrega la dirección de tu empresa y coloca un marcador para la ubicación en un mapa.

Comparte el número de teléfono de tu empresa y la dirección del sitio web.

Verifica tu cuenta. Las empresas físicas recibirán una postal para verificar su ubicación y las empresas del área de servicio pueden verificar por un dirección de correo electrónico.

Ingresa tu código de cinco dígitos en “Verificar empresa”.

Una vez que hayas creado tu perfil de Google My Business no olvides que tienes que personalizarlo, pues entre más información brindes mayores son las oportunidades de atraer más personas a tu negocio. Comparte tu horario comercial, preferencias de mensajería, descripción de tus servicios y fotos.