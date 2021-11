Si estás sospechando que tus mensajes no están llegando al destino y no sabes cómo verificarlo, estás de suerte porque aquí te contaremos cuáles son los indicadores definitivos para saber si te bloquearon de WhatsApp en 2021.

¿Tuviste una discusión y ahora no te contestan?, ¿los mensajes ya ni siquiera aparecen en visto?, ¿sospechas que podrías estar bloqueado de WhatsApp? Elimina las dudas de una vez por todas porque conocer la verdad es muy sencillo.

Existen varios indicadores que juntos podrán confirmarte definitivamente que has sido bloqueado por alguno de tus contactos.

Métodos para saber si te bloquearon de WhatsApp

Todos en algún momento estamos a merced de ser bloqueados en la app de mensajería más popular del mundo. Un malentendido o una discusión podría llevar a nuestro interlocutor a eliminarnos de sus contactos e impedirnos la comunicación con él.

Y aunque en el chat nunca verás alguna leyenda explícita que te indique que has sido bloqueado, sí podrás encontrar ciertas señales que puedan aclararte el asunto.

Ya no verás la leyenda “Última vez en línea” y “En línea”

Probablemente por sí sola esta señal no te deje muy claras las cosas, ya que los usuarios son capaces de ocultar la información de “Última vez en línea”.

Sin embargo, la app no permite que se oculte información “En línea”, por lo que si sabes que esa persona está usando la app, pero tú no puedes ver esta leyenda, tendrás un indicador muy claro de que has sido bloqueado.

No puedes ver la foto de perfil de WhatsApp

WhatsApp no permite que los usuarios bloqueados tengan acceso a la información personal de los usuarios y eso incluye la foto de perfil. Por lo que, si de un momento a otro no te aparece la foto de perfil de tu contacto, probablemente fuiste bloqueado.

Eso sí, ten cuidado, porque también podría existir la posibilidad de que simplemente dejara vacía su imagen de perfil.

Tus mensajes solo tienen una palomita

Las palomitas o tics de WhatsApp son famosas por informarte el estado del mensaje, se necesitan dos tics para confirmar que el mensaje fue entregado y cuando está en azul es que ha sido leído.

Puede ocurrir que cuando no se cuente con conexión a la red, los mensajes queden en un check, pero si transcurre el tiempo y los mensajes no se entregan podría indicar otra cosa.

No puedes llamar a ese contacto



La señal definitiva está en las llamadas, pues los contactos bloqueados no pueden realizar llamadas a quienes los bloquearon.

Las señales para saber si te bloquearon de WhatsApp fueron diseñadas para ser ambiguas y evitar confirmar el bloqueo, sin embargo, si tu contacto cumple todas estas condiciones es casi seguro que te tiene bloqueado en el servicio de comunicación.