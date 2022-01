La tarde de este lunes se confirmó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio positivo a Covid-19, después de mencionar en la conferencia mañanera que amaneció ronco y que, por esta razón, se sometería a una prueba por la tarde. Esto ha generado la duda de: ¿Cómo fue que se contagió López Obrador nuevamente?

Esta es la segunda ocasión, que el mandatario da positivo a Coronavirus, el pasado 24 de enero de 2021 se contagió por primera vez de la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, por lo que fue atendido con un tratamiento experimental desarrollado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

La primera vez, se ausentó de las conferencias matutinas hasta el 8 de febrero de 2021; esta vez, Andrés Manuel López Obrador ha informado en su cuenta de Twitter que será el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien lo representará en las conferencias de prensa y en otros actos, pero por el momento no se sabe cuánto tiempo podría prolongarse esta situación.

¿Cómo se contagió López Obrador y a cuántos pudo haber contagiado?

Es difícil determinar dónde exactamente pudo Andrés Manuel López Obrador contagiarse del virus nuevamente, pero en redes sociales, opositores han señalado a AMLO, por no aislarse a pesar de ya haber comenzado a presentar síntomas. Es importante saber que el presidente de la República recibió la vacuna de refuerzo contra el coronavirus el pasado 7 de diciembre, por lo que cuenta con sus tres dosis de AstraZeneca; sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que aún las personas que ya tuvieron Coronavirus o cuentan con su esquema de vacunación completo, pueden contraer y propagar el virus.

Recordemos que la semana pasada, AMLO se reunió con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien el viernes dio positivo al coronavirus SARS-CoV-2; sin embargo, se informó que la prueba Covid de la secretarIa de Economía, previa a la reunión, resultó negativa, por lo que no puede señalarse que dicha junta sea el motivo de contagio.

López Obrador pudo contagiarse por estar en contacto cercano con cualquier persona infectada, ya sea dentro o fuera de su gabinete. Las gotículas respiratorias pudieron ingresar a su cuerpo por los ojos, la nariz o la boca. Recordemos que el virus puede llegar al sistema respiratorio a través de la tos o estornudos de una persona infectada, por una conversación a corta distancia con una persona con el virus o incluso por tocar una superficie contaminada y después llevarse las manos a la cara. Por ello, la importancia del cubrebocas, la sana distancia, tratar de no tocarse la cara y lavarse las manos constantemente.

Ya que no de puede asegurar cómo o dónde se contagió López Obrador, lo que sigue ahora será prevenir más contagios, por lo que las personas que estuvieron en contacto con él, deberán hacerse la prueba, de acuerdo al diario El Economista, quienes acudieron este lunes a Palacio Nacional Javier May, secretario del Bienestar; Roberto Salcedo, secretario de la Función Pública; el secretario de Gobernación y el secretario particular del Presidente, Alejandro Esquer; el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett; la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel y el director del INAH, Diego Prieto.