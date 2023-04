Afterlife es uno de los eventos más esperados de Ciudad de México en este 2023. Es por ese motivo que en Bolavip te contamos cómo será el line up.

Cómo será el line up de Afterlife México 2023

Afterlife, uno de los festivales de música electrónica más importantes que se destaca por sus imponentes producciones audiovisuales, regresa a México en este 2023. El evento tendrá lugar el próximo 6 y 7 de mayo en el Hipodrómo de la metrópolis de la CDMX.

Luego del show en Tulum en enero, donde Afterlife brindó una de las experiencias audiovisuales inmersivas más destacadas en el último tiempo, el evento de los DJ italianos Matteo Milleri y Carmine Conte regresa al país. El mismo pertenece a la firma Tale Of Us y ya cuenta con line up oficial.

Es importante señalar que Afterlife se volvió furor en los últimos años en todo el mundo. Algunos de los shows que anunciaron para este año son en Madrid, Londres, Nueva York, Buenos Aires y Miami.

+Afterlife 2023: así es el line up

Sábado 6 de mayo

Tale of us

Stephan Bodzin

Recondite

Rebuke

Stylo

Domingo 7 de mayo

Tale of us

Mathame

Argy

Cassian

Omnya

+Afterlife Buenos Aires 2023 Dia 1 - Tale of us Camelphat Colyn 8Kays.

+Dónde comprar los boletos

Los boletos puedes coseguirlos en la web oficial, a la que puedes acceder haciedo CLICK AQUÍ.