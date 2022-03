Si en los últimos días comenzaste a recibir un mensaje de error en la app no te preocupes porque aquí te tenemos la solución al fallo en WhatsApp Plus 2022.

Fallas en WhatsApp Plus 2022: Cómo solucionar el error inesperado de tu aplicación

Si en los últimos días has notado una falla en WhatsApp Plus 2022 y eso te ha impedido utilizar la aplicación con normalidad, no te preocupes más porque tenemos el truco para solucionar este error sin tener que eliminarla de tu celular para tener que volver a instalar el APK.

WhatsApp es la app de mensajería más importante hoy en día. Actualmente, cuenta con más de 2 mil millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo y se calcula que al día se envían 100 mil millones de mensajes por su plataforma.

Sin embargo, la aplicación tiene algunas limitaciones que te pueden llevar a buscar la APK de WhatsApp Plus V10 o WhatsApp azul 2022, una versión mejorada de esta app de mensajería que generalmente funciona bien. Pero en los últimos días sus usuarios han recibido un mensaje que dice "error inesperado".

Por suerte se ha descubierto que este molesto error es un problema que están presentando los celulares del sistema operativo Android. La compañía creadora de WhatsApp Plus 2022 aún no ha explicado el origen de este error, pero por suerte tiene una solución muy sencilla.



¿Cómo solucionar el error en WhatsApp Plus 2022?

Con WhatsApp Plus 2022 tienes la posibilidad de enviar archivos de audio y vídeo de gran tamaño o cambiar los colores de la interfaz y fuentes de letra. Pero este problema ha impedido que los usuarios puedan usarlo con normalidad. si quieres eliminar el error solo tienes que hacer lo siguiente:

Dirígete a la 'Configuración' de tu teléfono

Busca 'Aplicaciones' y elige 'WhatsApp Plus'

Selecciona la opción de 'Almacenamiento'

Da clic en 'Borrar almacenamiento' y en 'Borrar caché'

Para asegurarte de que el problema quede totalmente solucionado no te olvides de reiniciar el teléfono. Listo, no desinstales la app porque así de fácil puedes solucionar la falla de WhatsApp Plus 2022.