¡Que nada interrumpa tu playlist! Si estás cansado de que los comerciales te corten la inspiración cuando estás cantando a todo pulmón tu rola favorita, echa un ojo a este truco para tener Spotify gratis 2022.

Sin medidas ilegales ni aplicaciones externas. Te presentamos el método infalible para que puedas descargar, cambiar de canción y disfrutar de música ininterrumpida en la app de streaming musical más importante del momento.

¿Cómo tener Spotify premium gratis para 2022?

Spotify es la plataforma musical más importante del momento, los usuarios activos suman 381 millones y de estos 220 millones son usuarios gratuitos. Y aunque la versión gratuita de la app funciona muy bien tiene algunas limitaciones, como solo tener 6 saltos de canciones cada hora, que para los melómanos pueden ser muy molestas.

Afortunadamente, existen pequeños trucos para tener Spotify Premium gratis para 2022 que te permitirán eliminar de una vez por todas estas restricciones y disfrutar tu música en tiempo que quieras y en donde quieras sin tener que pagar.

Lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación y dirigirte a la sección de Premium. Ahí verás que la app ofrece tres meses gratuitos de su versión de paga, este periodo de prueba tienes 90 días para disfrutar de todas las opciones de la app sin pagar un solo centavo y el secreto para evitar que la plataforma te cobre es dirigirte al apartado de cancelación y cancelar la prueba.

De esta forma, cuando termine el periodo de prueba no tendrás que pagar nada. Si ya has usado esta técnica probablemente no tengas acceso a ella, pero puedes optar por crear una cuenta nueva, utilizar otra tarjeta de crédito y descargar una app que modifique tu VPN, para que la aplicación vuelva a darte esta promoción.

Evita utilizar tus mismos datos y tarjeta, ya que el registro de tu primera cuenta impedirá que accedas a la prueba gratuita y de la misma forma esto ocurrirá con tu dirección IP.