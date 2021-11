Naruto llegó a Fortnite y es ha desatado la fiebre otaku en el mundo. Así que es un muy buen momento para volver a ver, o ver por primera vez, todo el anime. Y para que no tengas que verte todos los extra hemos hecho la recopilación de los capítulos de relleno de Naruto, así podrás decidir si los ves o mejor te los saltas.

Todo fan del anime sabe que en un shonen, sobre todo cuando es muy largo, no todos los episodios son relevantes para la trama. Naruto no es diferente y cuenta con varios capítulos que no aportan mucho a la trama, por lo que puedes evitarlos sin miedo a perderte de mucho.

Porque aunque a muchos no les molesta disfrutar de algunos capítulos de recapitulación, tener una interrupción constante en el momento más emocionante de la aventura puede ser muy frustrante.

¿Cómo ver Naruto sin relleno?

Por otro lado hay que aceptar que los verdaderos fanáticos del portador de kyūbi disfrutarán de las extrañas aventuras presentadas en estos capítulos, que aunque no aporten mucho a la historia si nos demuestran otra perspectiva de los personajes.

Por suerte, Naruto se encuentra en diferentes plataformas de streaming así que podemos decidir si queremos o no verlos. Después de todo este anime es uno shonen con menos episodios canon de la historia, pues tan solo de los 220 episodios de la primera temporada 90 son relleno y 3 son híbridos (mitad relleno, mitad canon).

Capítulos de relleno de Naruto

La primera parte de la serie nos muestra el inicio del camino ninja de Naruto, en sus episodios canon podremos conocer a sus aliados y enemigos y comenzar a establecer quiénes serán los grandes rivales de la saga.

Estos son los capítulos canon de Naruto: 1-6, 8,10-13, 14, 15, 17, 22-25, 31-36, 37-40, 48-51, 61-68, 73-82, 84-96, 98-100, 115-125, 126-135, 141 y 142.

1-6, 8,10-13, 14, 15, 17, 22-25, 31-36, 37-40, 48-51, 61-68, 73-82, 84-96, 98-100, 115-125, 126-135, 141 y 142. Capítulos híbridos: 7, 9, 16, 41, 83 y 217.

7, 9, 16, 41, 83 y 217. Capítulos de relleno de Naruto que te puedes saltar sin perderte de nada importante: 18-21, 26-30, 42-47, 52-60, 69-72, 97, 101-114, 136-140, 143-219.

Capítulos de relleno de Naruto Shippuden

Si creías que los capítulos de relleno en Naruto eran considerables, no se comparan al relleno de Naruto Shippuden, pues al ser la sección más amplia de la saga es una de las que más contenido extra tiene.

Varios de los episodios canon cuentan con alguna parte de relleno, por lo que no podrás saltarte el relleno pero sí podrás estar preparado. En la siguiente lista están marcados con un asterisco aquellos capítulos que pueden contener extras.

Episodios canon de Naruto Shippuden: 1-19*, 20-48, 49-50*, 72-89, 113-115*, 116-126, 129-143, 152-175, 197-222, 223-256, 261-278, 282-283, 296-302, 321-346, 362-384, 391-393, 421*, 424-426*, 458-459*, 463, 470-479, 484-500.

1-19*, 20-48, 49-50*, 72-89, 113-115*, 116-126, 129-143, 152-175, 197-222, 223-256, 261-278, 282-283, 296-302, 321-346, 362-384, 391-393, 421*, 424-426*, 458-459*, 463, 470-479, 484-500. Capítulos de relleno en Naruto Shippuden: 54-71, 90-112, 127-128, 144-151, 176-196, 257- 260, 279 al 281, 284-295, 303-320, 347-361, 385-390, 394-416, 422-423, 427-457, 460-462, 464-469, 480-483.

Arcos de relleno en Naruto

Para evitar que el relleno se hiciera repetitivo los creadores decidieron hacer pequeños arcos argumentales que aunque no son parte original del manga, y no tendrán mayor aporte al desarrollo, forman una historia por si solos.

Estos son los pequeños arcos individuales que podrías ver en forma de OVA:

Arco de los exámenes de Chunin (20-67)

Naruto Shippuden, la liberación de las Seis Colas (144-151)

Arco de las operaciones encubiertas con Kakashi (349-361)



Ahora que ya cuentas con la guía de los capítulos de relleno en Naruto puedes elegir si quieres disfrutar de toda la serie con extras incluidos o prefieres pasar a la acción.