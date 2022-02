La última fecha de Permission to dance on stage será transmitida en directo, conoce cómo puedes ver el concierto de BTS en Las Vegas en vivo.

Las Army pueden comenzar a celebrar porque su boyband favorita se volverá a asistir a la ceremonia de los Grammy e incluso podría llevarse un premio. Y aprovechando esto darán una serie de espectáculos que tú también puedes disfrutar incluso sin visa. Conoce cómo puedes ver el concierto de BTS en Las Vegas en vivo a través de una transmisión en directo.

BIGHIT MUSIC ha confirmado que BTS estarán presentes en los 64º Premios Grammy en donde están nominados en la categoría de Mejor Performance Dúo o Grupo pop junto a artistas como Tony Bennetty Lady Gaga, Justin Bieber y Benny Blanco, Coldplay, y Doja Cat y SZA.

Pero esta no fue la única sorpresa que los Bangtan Sonyeonda nos dieron después de que V se recuperó del covid-19 y dio negativo su última prueba de COVID-19. También se confirmaron las cuatro fechas en Las Vegas del concierto Permission to dance on stage, el mismo que puedes ver en pantalla grande en marzo.

Lo más relevante de esta serie de conciertos en la ciudad del pecado es que para verlo no necesitarás visa porque podrás disfrutarlo desde la comodidad de tu hogar en México. BTS ha revelado que transmitirá en vivo su espectáculo como ocurrirá con de dos de sus presentaciones en Seúl.

¿Como ver el concierto de BTS en Las Vegas en vivo?

Esta vez para disfrutar del concierto de BTS en Las Vegas en vivo no necesitarás formarte en las salas de cine para poder disfrutar del espectáculo porque en esta ocasión se venderán boletos a través de Ticketmaster, con lo que podrás tener acceso a esta presentación.

La fecha indicada para la transmisión será el 16 de abril del 2022 el último día de estas presentaciones y los boletos para unirse al espectáculo se venderán desde este sábado 26 de febrero y estamos seguros que conseguir las entradas será todo un reto. Sin embargo, se han dado recomendaciones como utilizar Verified Fan del Ticketmaster o acceder a las preventas para miembros del club de fans y registrarse en la lista de preventa, activa hasta el 26 de febrero a las 5 p. m. PT.