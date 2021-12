Nochebuena es un festejo en el que la familia y amigos se reúnen para celebrar la Navidad, una noche especial en el que suceden reencuentros, se comparten historias en la mesa, se reparten regalos y se brinda por la felicidad de estar un año más juntos. Por ello, es importante que vayas preparando tu outfit, aquí te damos algunas ideas de cómo vestirte para la cena de Nochebuena y Navidad para lucir increíble según tu signo zodiacal. ¡Tus fotos en Instagram y el resto de tus Redes Sociales se llenarán de likes con tus fotos!

Seguramente ya estás preparando los regalos, la cena, la decoración y estás dejando para el último momento el look que usarás en Nochebuena para recibir la Navidad, pero no te preocupes, hemos enlistado para ti unas ideas que te sacarán del apuro con ayuda de la astrología y tu Horóscopo y te harán ver impecable en las fotos. No importa si ese día te toca hacer la cena, date un tiempo para cambiarte y arreglarte, recuerda que es una fecha muy especial.

Elegir tu ropa para Navidad, depende mucho de dónde y con quién será la celebración, si va a ser más o menos formal, si será en un restaurante o en casa, si será con la familia o con los amigos, si serán un invitado o el anfitrión, si será al aire libre o en un lugar cerrado, además de tu signo del zodiaco.

Cómo vestirte en Navidad según tu signo zodiacal

Es probable que te encuentres indeciso a la hora de escoger su ropa ante las cenas de Navidad, Nochebuena y Nochevieja, pero los astros te pueden ayudar a elegir el look ideal, lo importante es que recuerdes optar por la ropa que más se adapte a tu estilo y que esté relacionada con tu signo zodiacal.

Signos de Fuego: Aries, Leo y Sagitario

Los nacidos bajo este signo son intensos y aman ser el centro de atención, por lo que los colores vibrantes serán ideales para esta ocasión. Por ejemplo, las mujeres pueden optar por un vestido rojo con accesorios dorados; mientras que los hombres pueden elegir un traje azul marino con mancuernillas doradas o una camisa blanca con corbata color oro. Para un look más casual, bastará con que en sus atuendos integren colores vibrantes o detalles en color oro.

Signos de Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Los colores azules y el plateado son ideales para estos signos, demuestran su poder y fortaleza. Las mujeres se pueden atrever a usar lentejuelas o vestidos ceñidos de preferencia en color azul o plata; mientras que los hombres pueden usar una corbata plateada o una camisa azul, en el tono que más les guste.

Signos de Aire: Géminis, Libra y Acuario

Ellos nacieron para brillar, las mujeres lucirán increíbles con looks elegantes y femeninos, desde vestidos sexys, tacones altos, abrigos “teddy bear” y más. Los hombres aman que la gente voltee a verlos, los colores grises y negros son los ideales. Pero el toque que no puede faltar es la loción, debe ser sutil pero inolvidable.

Signos de Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

El look perfecto para los nacidos bajo estos signos zodiacales en esta Navidad, Nochebuena y Nochevieja serán de estilo clásico, para ellas un vestido midi, un elegante blazer o una pashmina; mientras que para los hombres un traje azul marino será ideal.

Recuerda que lo importante es que estés cómoda o cómodo, por ejemplo si la cena será en un lugar abierto, quizás quieras llevar un suéter, un abrigo, pantalones en vez de vestido o incorporar una bufanda en lugar de una corbata. Echa un vistazo a tu closet y elige un atuendo que te haga sentirte elegante y que refleje tu personalidad.