No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y el siguiente fin de semana tendremos una edición más del concurso de belleza más importante del mundo, y si quieres saber cómo votar en Miss Universo 2023, a continuación te explicaremos todos los pasos necesarios para que puedas apoyar a tu favorita, por encima de las más de 80 participantes que concursarán en este magno evento.

Cabe aclarar que esta es la primera vez que el público podrá votar por su participante favorita y la organización del concurso elegirá a la participante que haya reunido más votos a través de la aplicación móvil Miss Universe o de la página web, para que se convierta en una de las semifinalistas del certamen. También hay que tomar en cuenta que para votar hay que realizar un pago en la app o página web a través de una tarjeta de crédito.

Así puedes votar en Miss Universo 2023

Para que puedas votar por tu concursante favorita necesitarás descargar la app de Miss Universe a tu teléfono celular ya sea desde la Play Store en el caso de los celulares con Android, o desde la App Store si tienes un IPhone. De igual forma se puede votar directamente desde la página web de la competencia, a la cual puedes acceder desde este enlace. Y para que votes, solo debes seguir estos pasos:

Una vez que hayas descargado la app o que ya te encuentres en la página web, debes ingresar a la sección que se llama "Vote now". Cuando entres al formulario, solo debes buscar a tu candidata ya sea tratando de ubicar su rostro o eligiendo el país al que representa; para ello, los nombres de los países están en orden alfabético. Haz clic en la estrella sobre la imagen de tu favorita para otorgarle tu voto. Te aparecerán varias opciones para que elijas el número de votos que le quieres dar a tu candidata. Una vez que hayas elegido la opción que más te gusta, solo da clic sobre ella y listo.

¿Cuánto cuesta votar en Miss Universo 2023?

Los precios para poder votar en el certamen varían dependiendo del número de apoyos que le quieras dar a tu candidata. Y es que en esta ocasión se podrá apoyar a las participantes otorgándoles desde 3 hasta 1000 votos, dependiendo de la cantidad que desees invertir. A continuación una lista con el número de votos que puedes otorgar con su precio en dólares y pesos mexicanos: