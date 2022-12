Si a ti te gusta informarte de los astros y quieres saber cuál es el signo más malo y vengativo del zodiaco, entonces sigue leyendo ya que los astrólogos más respetados de México han dado su respuesta a esta duda y además, han explicado por qué un signo puede mostrar un lado tan oscuro. Y ojo, que esto no significa que este miembro del zodiaco sea malo de nacimiento o por diversión.

Según los astrólogos, este signo saca lo peor de sí cuando ya ha sufrido mucho abuso, por lo que como todos tiene su carácter y se enoja pero cuando lo hace, lo mejor es correr a esconderse. Y no, esto no significa que este signo sea psicópata, o que pueda ser catalogado como uno de los peores, pero es que cuando le colman la paciencia, simplemente arrasará con todo y con todos los que le hicieron daño. ¿De cuál signo se tratará?

Este es el signo más malo y vengativo del zodiaco

Escorpio ocupa este lugar pero no se equivoquen: es un signo que puede expresar el más puro amor de forma apasionada pero cuando alguien se mete con lo que este signo considera importante, lo mejor es correr y esconderse, aunque la furia de los escorpianos hace que huir sea inútil. Y es que este miembro del zodiaco no le teme a provocar la destrucción de todo a su alrededor cuando alguien le ha lastimado.

Además Escorpio no solo es rencoroso, sino que jamás perdona por lo que no importa que la ofensa se le haya hecho ayer o hace 10 años: con esa memoria que posee y su sentido de la retibución, este signo no descansará hasta que sus deudores hayan sentido su furias en carne propia. Y no, Escorpio no se dejará llevar por el impulso y hará algo para desahogarse y ya; no, este signo sabe que la venganza es un plato que se disfruta mejor frío, por lo que hará gala de toda su paciencia hasta que llegue el momento de atacar.

¿Por qué Escorpio es el signo más malo y vengativo del zodiaco?

Hay fundamentalmente 2 razones para esto: la naturaleza del signo y el planeta que le rige, factores que cuando se combinan forman a un ser temible, cuando se le provoca. Y es que para empezar, Escorpio es un signo fijo y de agua, lo que provoca que tenga la mayor potencia emocional de todo el zodiaco; ¿esto que significa? Pues que está muy en contacto con sus emociones y así como puede estar en control de ellas, puede dejarlas salir para hacer sentir al mundo lo que experimenta por dentro.

Pero además su planeta regente, Plutón, era representado en la antigua Grecia como Hades, el dios de la muerte y gobernante del inframundo, lo que le brinda a este signo un aura que le hace ser temido y respetado por quienes le rodean. Además esta misma influencia de Plutón es la que le permite a Escorpio ser todo lo cruel que deseee, ya que la lucha por sus deseos le da el combustible necesario para llevar sus capacidades al límite y hacer sentir a quienes le hicieron daño que se acaban de meter con la persona equivocada.