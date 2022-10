Esta semana ha tenido distintas peleas en las redes sociales, como la que protagonizaron David Faitelson y Paco Villa. Ahora, existió otra entre dos personajes muy queridos y que llevaban una buena relación.

Christian Martinoli ha sido cercano a Werevertumorro y a su hermano Alex Montiel, grabando en distintas ocasiones juntos y protagonizando divertidos momentos. Sin embargo, ahora tuvieron un importante desencuentro.

Todo comenzó con un video del narrador que se hizo viral hace algunos días, en el cual señaló que Memo Ochoa tiene buenas condiciones, pero contaba con limitaciones técnicas que nunca le permitieron llegar a un mejor equipo. El clip se hizo viral y dividió opiniones.

En sus redes sociales, el youtuber colocó el siguiente tuit: "Cuando un comentarista o analista critica a un jugador mexicano por ser malo, mediocre sin capacidad y sin hambre de éxito por jugar en México o fracasar en europa o la MLS... ¿no podría aplicar ese mismo comentario para el analista o comentarista que en lugar de estar trabajando en otro país con mejores analistas o torneos de mejor futbol ellos decidieron quedarse sólo en México narrando al Mazatlan en lugar de buscar narrar y analizar al Madrid o al Chelsea?", cuestionó a sus seguidores.

Martinoli se sintió señalado, respondiendo fuertemente: "Saludos mi Werevertumorro. Voy por mi séptimo Mundial. He narrado Champions, Eurocopas, Copas América, Confederaciones, Mundial de Clubes, Libertadores, Copa del Rey, Bundesliga y también al Mazatlán. Cuando pedías entrevistarme no se notaba tanto dónde te pagan hoy. Besos".

La cosa no quedaron ahí, con Gabriel Montiel respondiendo por última vez: "Lo digo por mucha gente que suele hacer eso. Paco Villa, Alvaro Morales y tú, entre muchos más. Da igual la televisora o empresa. Fue una pregunta a mis seguidores y gracias por contestar, bebé. El pedir entrevista no me hace menos, se admira tu trabajo y se agradece. Al igual que los consejos que me pedías de redes. Supongo es tema de la edad. Te quiero mucho. Más cabeza menos estómago", finalizó.

Vale la pena recordar que Werever fue anunciado como uno de los talentos que tendrá TUDN para generar material en sus distintos espacios, además de tener un podcast en el cual ha conseguido a distintos invitados del futbol nacional e internacional.