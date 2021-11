Para conmemorar el día dedicado a las mujeres emprendedoras, Silvina Moschini, la productora ejecutiva del programa de negocios Unicorn Hunters, compartió algunos tips para emprender que podrían hacer despegar tu negocio.

El 19 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, una fecha que tiene como finalidad visibilizar a la mujer y seguir contribuyendo al empoderamiento femenino en el mundo y para celebrarlo mujeres exitosas de todo el mundo comparten sus conocimientos.

Una de ellas fue la argentina responsable de un programa con más de 14.5 millones de espectadores, que además es fundadora del primer “unicornio rosa” en América Latina (TransparentBusiness) y CEO de SheWorks!

Triunfa en los negocios con estos tips para emprender

Moschini es parte de un movimiento para ayudar a emprendedoras llamado Skirt the Rules que busca impulsar el empoderamiento femenino. Su nombre “Skirt the rules” es un juego de palabras en el que se intenta “ponerle falda a las reglas” y comenzar a emprender con la mirada sensible, apasionada y emocional que siempre ha distinguido a las mujeres.

Silvina Moschini tiene 7 principios que a su parecer y experiencia te ayudarán a lograr un emprendimiento exitoso y estos son:



1. Haz tus propias reglas. La primera regla es que hagas tus propias reglas, pensar

de forma distinta y no seguir el camino que dicta la sociedad. Se trata de darle la vuelta al “Calladita, que así te ves más bonita”, para tener la oportunidad de cambiar el mundo.

2. Piensa en grande. Al imaginar metas grandes se crea un modelo de visión y le ofreces la posibilidad a las personas de sumarse a algo que va a hacer historia. Para Silvina, la visión pensando en grande es transformacional y permite que, con el paso del tiempo, incluso sea más fácil manejar una empresa pequeña que una grande.

3. Recuerda: los negocios son un deporte de contacto. Es fundamental construir relaciones, hacer networking y ampliar nuestra red de contactos. Las alianzas y la cooperación en vez de competencia, es lo que hace posible llegar lejos.

4. Aprende de las crisis. El ideograma chino crisis se refiere a dos conceptos: peligro inminente y oportunidad. Eric Schmidt, ex CEO de Google, dijo “la escasez trae claridad de mente”. Las situaciones críticas sacan a flote nuestra creatividad y nos permiten encontrar mejores soluciones.

5. Practica kuyashii. Esta palabra de origen japonés se refiere a la energía que se obtiene de aquellos que dudan de nosotros para luego transformarla en motivación para el éxito.

6. Encuentra tu voz. Descubre tu narrativa e identidad. Las relaciones públicas, las comunicaciones y el storytelling son un activo importante para todas las empresas. A través de Instagram y Youtube es posible convertirse en influencer y agregar valor a tu marca personal.

7. Construye tu tribu. Muchas veces las mujeres pelean por una silla en vez de trabajar juntas para construir juntas una mesa más grande. La unión hace la fuerza y el poder de las masas crea influencia para hacer negocios, captar oportunidades y generar recomendaciones.