Se mantiene el Doble Hoy no Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México debido a los altos niveles de contaminación que iniciaron desde el sábado 12 de noviembre.

Continúa el Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental: ¿Qué carros no circulan este lunes 14 de noviembre en CDMX y el Estado de México?

Debido a los altos niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México, se mantiene el Doble Hoy no Circula por lo que es importante conocer qué carros no circulan este lunes 14 de noviembre en CDMX y el Estado de México, debido a la contingencia ambiental.

Esto se debe a que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que la Fase 1 de contingencia ambiental debido a la mala calidad del aire seguirá activa para este lunes 14 de noviembre, por lo que el programa Hoy No Circula tendrá cambios, así que antes de que salgas de casa es mejor que conozcas qué vehículos no podrán circular el día de hoy.

¿Qué carros no circulan este lunes 14 de noviembre en CDMX y el Estado de México por el Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental?

Los autos que no podrán circula en la Zona Metropolitana del Valle de México se enlistan a continuación:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9 . Tampoco aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras .

. Tampoco aquellos . Autos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00 , engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6 .

, engomado amarillo, . Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 .

. Los autos que no porten holograma de verificación , como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma “2″.

, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma “2″. Taxis con holograma de verificación 1 o 2 que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas. Transporte de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas ., con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o EDOMEX.

., con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o EDOMEX. Restricción a la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy no Circula en la megalópolis y por qué?



El programa del Doble no Circula se activa cuando los niveles de ozono son mayores a 240. Esto es cuando las partículas suspendidas (PM10) superan los niveles de 175 o cuando las partículas de ozono y PM sobrepasan los 225 y 125 respectivamente. Y es que por la tarde de este domingo 13 de noviembre se registró un valor máximo de ozono de 134 ppb, a las 17:00 horas, en la estación Miguel Hidalgo.

¿De cuánto es la multa por no respetar el programa Hoy no Circula?



El no respetar el Programa Hoy No Circula, podría hacerte acreedor de una multa de 20 a 30 UMAS, es decir, entre $1,792 y $2,689 pesos.

¿A qué hora inicia el hoy no circula en CDMX, EDOMEX y la Megalópolis?



El programa Hoy No Circula marca que los vehículos, conforme al calendario, y sea cual sea el origen de su matrícula, no pueden circular un día entre semana y dos sábados por cada mes, en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas.