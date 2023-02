El legado del astrólogo puertorriqueño Walter Mercado continúa, pues a tres años de su muerte, su sobrina Betty B. Mercado ha mantenido durante este tiempo el nombre de su tío vigente. Es por eso que este MIÉRCOLES 22 de febrero te traemos lo que te depararán los astros este día.

El astrólogo de los famosos falleció en noviembre de 2019 debido a complicaciones renales a los 87 años, por lo que la estafeta ha pasado a su sobrina, quien de este tiempo para acá ha seguido escribiendo los horóscopos.

Por tal motivo, te traemos día con día, lo que te depararán los astros en el terreno del amor, salud y dinero, sin perder la esencia de Walter Mercado, pero con un toque de frescura y picardía de su sobrina Betty B. Mercado, quien escribe para el diario El Heraldo.

Walter Mercado horóscopo hoy MIÉRCOLES 22 de febrero

ARIES (20 de marzo - 18 de abril) La energía de los planetas te brindará la oportunidad de expresar tus talentos, así como incursionar en otras áreas del quehacer humano y duplicar tus ingresos, aun cuando la economía se encuentre o no en recuperación. Lo creas o no, la abundancia vuelve a florecer en tu vida. Navegarás por aguas profundas pero muy seguras. Números de suerte: 25, 6, 14.

TAURO (19 de abril - 19 de mayo) La energía planetaria te impulsará a ponerte en acción y te atreverás a incursionar en lo nunca antes probado por ti. Será como renacer a una nueva vida pero con seriedad y con mayores responsabilidades. Éxitos profesionales, así como ganancias materiales están en agenda. Los extranjeros y el extranjero te traerán suerte, Tauro. Números de suerte: 7, 33, 27.

GÉMINIS (20 de mayo - 19 de junio) Nada podrá limitarte de hacer aquello que siempre has deseado. Este es el momento para cerrar negocios o llegar a nuevos acuerdos ya que la energía astral está de tu lado. Participarás de una reunión social muy productiva para ti en el aspecto personal, especialmente si estás en busca de pareja. Números de suerte: 8, 35, 1.

CÁNCER (20 de junio - 21 de julio) Ahora te fortaleces y te lanzas a nuevas aventuras profesionales. Llegó el fin de la timidez y la inseguridad y te sentirás capaz de lograr lo aparentemente imposible. Date mérito, respétate y valórate como nunca antes. Lleva un diario de lo que acontece diariamente en tu vida para que puedas conocerte y analizarte mejor. Números de suerte: 38, 10, 2.

LEO (22 de julio - 21 de agosto) Se te presentan ahora ante ti oportunidades de encontrar seres que llenen tus expectativas sentimentales. Hay muchas sorpresas en aventuras románticas. Sal, déjate ver, circula socialmente pero que no te compliques la vida con seres problemáticos o tóxicos. Recuerda el dicho; “mejor solo que mal acompañado”. Números de suerte: 20, 15, 34.

VIRGO (22 de agosto - 21 de sept.) Se despierta, como nunca antes, tu creatividad bajo la influencia positiva de las estrellas. Pinta, dibuja, escribe, monta un negocio propio, compite en juegos o deportes, o sea, atrévete a todo sin miedo alguno. No le temas al fracaso y enriquécete en nuevas experiencias. Cree en milagros, porque muchos van a ocurrir ahora en tu vida. Números de suerte: 11, 17, 41.

LIBRA (22 de sept. - 22 de oct.) Descubrirás nuevas formas de expresar tu amor y esto te hará la persona más dichosa del Universo. Es posible que un miembro en tu familia necesite de tu respaldo emocional, de tus consejos. No te costará ningún trabajo compartir tu tiempo y dar de ti algo más que tu simple compañía. Números de suerte: 26, 18, 3.

ESCORPIÓN (23 de oct. - 20 de nov.) Aprovecha la energía positiva de los planetas para comenzar algún plan de ejercicios o dieta tan necesarios para mantenerte en buen estado de salud. Cualquier terapia que aumente tus reservas de energía, como lo es el Yoga o reflexología, será excelente en este periodo. Evita los vampiros emocionales que te roban tiempo y energía. Números de suerte: 50, 44, 32.

SAGITARIO (21 de nov. - 20 de dic.) Relájate, Sagitario. Toma las cosas con calma ya que te encuentras algo intranquilo y ansioso. Piensa bien las cosas antes de hablar y actuar. Se impone ahora que controles tu impulsividad y la canalices por vías positivas. Sé flexible ante las situaciones un tanto difíciles. Disfruta del momento actual. Concéntrate en el aquí y el ahora. Números de suerte: 40, 12, 19.

CAPRICORNIO (21 de dic. - 18 de ene.) La energía Universal exalta tu sentido del humor. Tu capacidad de adaptabilidad será asombrosa. Nadie más ingenioso, creativo, imaginativo, osado, atrevido y capaz de todo, que tú. Tu mente estará muy poderosa y todo lo que pongas en ella lo atraerás como abeja al panal. Tómate tu tiempo y asegúrate bien de lo que deseas. Números de suerte: 10, 9, 4.

ACUARIO (19 de ene. - 17 de feb.) Valórate, no te cierres a oportunidades profesionales o sentimentales. Sácale provecho a tus talentos que son muchos. Este es tu momento de demostrar tus habilidades sin temor a la crítica. Popularidad y reconocimiento están en agenda, especialmente si laboras en arte, música, decoración o el contacto con el público. Números de suerte: 7, 50, 38.

PISCIS (18 de feb. - 19 de marzo) Haz amistades, conoce gente nueva, no te estanques en el pasado. Circula socialmente, ponte en vitrina, pero no te comprometas seriamente hasta estar bien seguro de lo que quieres y de lo que te ofrecen. Tu actitud ante las relaciones sentimentales cambia. Ya no podrán engañarte con falsas promesas ni con juegos infantiles. Números de suerte: 18, 5, 49.