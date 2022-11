David Faitelson fue entrevistado por Franco Escamilla y se mostró en su versión más polémica. Aseguró que el Morelia no le importa a nadie y criticó fuertemente al Perro Bermúdez, asegurando que únicamente sirve para narrar.

Estos dos estandartes de la televisión deportiva mexicana han tenido una relación tensa a lo largo de los años, la cual volvió a tener diferencias debido a los comentarios que hizo Faitelson con el comediante.

El Perro no se quedó callado, cuestionando a su compañero de profesión: "Y tú Faitelson, ¿para qué sirves? Solo para hacer polemica barata. ¿Por qué en ESPN no te ponen a narrar o analizar un partido? Porque no sabes, ¡eres un estúpido!", dijo el famoso narrador.

Vale la pena recordar que esa última frase se hizo muy famosa hace algunos años, cuando justamente Ricardo Peláez se la dijo a Faitelson en un debate en ESPN.