Seguramente has notado en las últimas horas una nueva tendencia en Facebook, ya que la red social se ha llenado de corazones iluminados, algunos con una letra o meme dentro, pero si aún no sabes qué es lo que representan estas imágenes, has llegado al lugar correcto, porque aquí te explicaremos cuál es el significado de los corazones de Facebook y su relación con la leyenda del "Hilo rojo".

Las tendencias en Facebook suelen ir y venir, por ejemplo cuando se estrena una nueva película de Marvel y todos hablan de ello, cuando la Selección Mexicana juega y todos están pendientes de los goles y más. Pero esta vez se trata de una singular imagen que ha dejado a muchos con la duda, se trata de una foto con un corazón de neón iluminado con un hilo rojo.

Fueron los usuarios de Facebook quienes han explicado en algunos posteos el significado de los corazones con letras dentro. Esta tendencia surge con una leyenda de amor, que sin duda los enamorados van a querer intentar. ¡No más emojis románticos, lo de ahora es postear corazones iluminados!

¿Qué significan los corazones en Facebook y su relación con la leyenda del hilo rojo?

La explicación de los corazones de Facebook iluminados hace referencia a la leyenda del "Hilo Rojo", la cual afirma que aquellos que estén unidos por el hilo rojo están destinados a convertirse en almas gemelas y vivirán una historia importante, sin importar cuánto tiempo pase o las circunstancias que se encuentren en la vida. “El hilo rojo puede enredarse, estirarse, tensarse o desgastarse… pero nunca romper”.

Las iniciales son para representar que esa es la inicial de la persona que te gusta. Es decir que debes publicar en tu Facebook un corazón con la letra inicial del nombre de tu crush y esperar si él o ella postea otro corazón iluminado con la letra de tu nombre. Aunque hay algunos que le han buscado el lado divertido y en vez de letras, han publicado frases graciosas y hasta un venado, haciendo referencia de que les han sido infieles o de que su crush solo ha jugado con ellos.