Uno de los festivales de música más esperado del año es sin duda el Corona Capital 2022 en su habitual recinto del Autódromo Hermanos Rodríguez, aquí te revelamos todo lo qué se sabe hasta el momento del evento.

Han pasado más de 11 años desde que se realizó la primera edición del Corona Capital, festival en el que hemos visto en cada edición una lista de artistas de talla internacional como Pixies, Interpol, Regina Spektor, The Strokes, Portishead, New Order, The Black Keys, Franz Ferdinand, Phoenix, The xx, Queens of the Stone Age, Arctic Monkeys, Blondie, Kings of Leon, Jack White, Massive Attack, Beck, The Killers, LCD Soundsystem, Lana del Rey, Foo Fighters, Green Day, Robbie Williams, Imagine Dragons, Nine Inch Niles, Billie Eilish, Cat Power, Tame Impala, The Kooks y más.

Por lo que la expectativa es muy grande de quiénes serán las bandas que encabezarán el cartel del Corona Capital 2022. Algunos rumores han surgido entre los fans y aquí te compartimos la información más sonada.

¿Cuándo será el Corona Capital 2022?

Aunque no se ha revelado la información oficial, todo apunta a que el Corona Capital 2022 será el sábado 19 y domingo 20 de noviembre, fechas que coincidirían con el puente de la conmemoración de la Revolución Mexicana, como ha sucedido con ediciones pasadas.

¿Qué artistas estarán en el cartel oficial del Corona Capital 2022?

En lo que conocemos el cartel oficial, los seguidores del festival han comenzado ha lanzar sus propuestas en redes sociales con carteles falsos, donde las bandas más mencionadas son My Chemical Romance y Paramore. ¿Será que los organizadores cumplirán el sueño de los fans?

¿Cuánto costarán los boletos del Corona Capital 2022?

Ticketmaster no ha revelado los precios oficiales de los boletos individuales y abonos para el Corona Capital 2022, pero los fans esperan que sea un precio similar al de la edición pasada que iban de los $1799 pesos por un boleto general en Fase 2 hasta los $2299 en Fase 4, y abonos generales que iban de los $2,399 en Fase 1 hasta los $3299 en Fase 4.