Después de que Alexander Acha, el director de La Academia, señalara que la nueva nutrióloga de La Academia había introducido un régimen poco saludable para los alumnos, las redes sociales explotaron de dudas acerca de quién es Montserrat Barojas y qué clase de recomendaciones hizo a los alumnos. La nutrióloga ya contestó a estas acusaciones y el diagnóstico de uno de los alumnos hace probable que el problema no sea de la alimentación.

En el último concierto de La Academia, poco fue lo que se habló de las actuaciones de los estudiantes porque el tema de mayor importancia fue el evidente deterioro en la salud de los alumnos, Lolita Cortés, lo hizo evidente en una de sus críticas y cuestionó la alimentación y el descanso de los alumnos.

Ante este cuestionamiento, Acha explicó:

“Muchas gracias por hacer la pregunta porque hay una realidad que sí es importante atender ya urgente, porque yo ya no me puedo quedar callado más con este tema. Empezando con una nutrióloga que a mis queridos alumnos los tiene tronados; de una semana para acá se sienten débiles y no les está funcionando la dieta que les están poniendo (…) Solicito que inmediatamente retiren a esta nutrióloga, esto es algo serio. Estaban muy bien antes con su alimentación, estaban dando otra energía. No han dormido lo suficiente, he solicitado en numerosas ocasiones que se les permita dormir a los alumnos (…) Yo no los veo que estén necesitados de una nutrióloga, los veo sanos, los veo fuertes, los veo delgado. Está su carrera de por medio.”