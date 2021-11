A Paco Villa, narrador de TUDN, le salió caro el comentario que hizo en Twitter sobre Guillermo Ochoa, portero la selección mexicana, respecto al primer gol de Canadá en el partido de la octava jornada del octagonal de la Concacaf clasificatorio para la Copa del Mundo Qatar 2022.

El primer tiempo de este partido jugado en la cancha del estadio Commonwealth de Edmonton estaba por terminar sin goles, pero Orbelín Pineda perdió la pelota en el mediocampo con el canadiense Alistair Johnston quien sacó un potente disparo desde fuera del área; Guillermo Ochoa rechzó ese tiro y Cyle Larin apareció para aprovechar el rebote y marcar el 1-0.

Fue entonces cuando Paco Villa lanzó el tweet que ocasionaría numerosas reacciones en su contra. "Qué molesto es ver un partido tan malo y que además termine el primer tiempo con un error de esa magnitud de Ochoa", expresó el narrador. Por cierto a él le tocó relatar ese gol.

Paco Villa no criticó a Orbelín Pineda

De inmediato comenzaron a brotar las críticas en contra del narrador por su comentario señalando al portero nacional, por ejemplo: "Paco Villa, eres el peor comentarista de Mexico; así como deben de cambia al Tata, TUDN debe correrte, ahora resulta que es culpa de Ochoa y no del pésimo equipo que tiene la selección mexicana". "Un error de Ochoa contra una multitud de tremendas actuaciones, lo siento, Paco, el comentario acerca de Ochoa no es justo".

Asimismo a Paco Villa le cuestionaron por qué no señaló que la jugada del primer gol canadiense de derivó de un balón que perdió un jugador del Cruz Azul, equipo del que es aficionado. "Ochoa no juega solo ¿verdad?, ¿y del error de Orbelín Pineda no dices nada?, no te dejes llevar".