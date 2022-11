La alimentación de los gatos no es igual a la de los perros, pero también existe publicidad engañosa, te decimos cuáles son las croquetas que infringen la ley.

Croquetas de gato: 5 marcas engañosas que no deberías consumir, según Profeco

En los últimos años los gatos se han convertido en una de las mascotas que toda familia quiere tener, después de los perros, por lo que indudablemente pasan a ser parte de la familia, es por eso que al ser un animal doméstico, lo mejor que esperas es que esté bien alimentado y a la vez eso traerá como consecuencia el que no tenga problemas de salud y su pelo luzca fuerte y brillante.

Es por eso que la Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha sacado un estudio, analizando varias marcas de croquetas para gato, pues así como hay varias instancias que se dedican a analizar la comida de los humanos, también existe una que se dedica a investigar los nutrientes que requieren los gatos y está a cargo del Consejo Nacional de Investigación y la Asociación Americana de Funcionarios de Control de Alimentos, los cuales determinan varios puntos como la digestibilidad y los procesos de creación.

Las croquetas pueden tener varios componentes, pero no siempre tienen que coincidir con el alimento para perros u otros animales, ya que su dieta es otra y puede haber algunos ingrediente que pueden ser tóxicos para los gatos, pero no para los perros. Aquí te dejamos la base principal de la mayoría de las croquetas para gato.

Cuáles son los ingredientes de las croquetas de gato

Cereales (maíz, avena, arroz y trigo)

Vitaminas (A, D, E, K, Colina, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 y B12)

Aminoácidos (Glicina, Metionina, Taurina, Tironina)

Minerales (Selenio Magnesio Sodio Itrio Hierro Calcio Manganeso Cobre Fósforo Zinc

Harinas cárnicas (Harina de pollo, harina de carne de cerdo y hueso, harina de carnes de res y hueso, harina de menudencias de pollo, harina de pescado, harina de salmón)

Otros ingredientes (Aceites y grasas animales, chícharo y zanahoria, pulpa de remolacha y harina de

Estas son las 5 marcas que no son recomendables para tu gato

Muchos de estos productos infringieron en que las imágenes que muestran en sus paquetes no es lo que contienen en realidad en sus croquetas.

Grancat, No cumple con el contenido mínimo de proteína declarada, lo cual puede infringir la Ley Federal de Protección al Consumidor.

NUPEC SUPER PREMIUM FELINO ADULTINDOOR, No siempre una marca cara es sinónimo de calidad, en esta ocasión este producto no es veraz en su publicidad, debido a que no demuestra técnicamente el término "MANEJO DE ESTRÉS" por lo que incumple el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

Kitekat, debido a que presenta imágenes ilustrativas que no reflejan la realidad de sus ingredientes cárnicos, ya que en lugar de estos usan harinas.

Purina Cat chow, uno de los más conocidos en el mercado, pero al igual que el producto anterior, usa ilustraciones que no corresponden a sus ingredientes originales.

Purina One, si bien no incumple con las cantidades en el listado de sus ingredientes sí se promociona con imágenes que no corresponden a su composición.