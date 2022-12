¿Cuál es el motivo por el que Henry Cavill ya no será Superman?

Este 14 de diciembre el actor Henry Cavill dio a conocer una noticia que sorprendió a muchos fans y es que a través de su cuenta de Instagram lanzó un comunicado donde tras una plática con James Gunn y Peter Safran, director y codirector de DC Studios, llegó a la conclusión de que no interpretaría más a Superman.

"Es una noticia triste para todos. Después de todo, no regresaré como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. Respeto que James y Peter tengan un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas", señaló.

¿Por qué no seguirá Cavill como el “Hombre de acero”?

Actualmente, el actor británico tiene 39 años y el personaje de Superman lo viene interpretando desde 2011 por lo que dejó ver en su comunicado es que su tiempo ha pasado, pero no señaló algún otro motivo, por el momento.

“Para todos los que han estado a mi lado durante estos años... podemos llorar un poco, pero debemos recordar... Que Superman sigue entre nosotros. ¡Todo lo que representa aún existe, y los ejemplos que establece aún están ahí! Mi hora de llevar la capa ha pasado, pero lo que Superman representa jamás lo hará. Ha sido un viaje divertido con nosotros, en las subidas y las bajadas”, escribió.

¿Cuáles son las películas donde fue Superman?

Cavill personificó a Superman en las cintas, El hombre de acero (2013), Batman vs Superman: El origen de la justicia (2016), Liga de la Justicia (2017) y Zack Snyder's Justice League (2021), además de hacer una pequeña aparición en la escena postcréditos de Black Adam (2022).