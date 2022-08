Parece que las enfermedades no dan pausa a la humanidad, aún nos encontramos lidiando con la pandemia generada por el COVID-19, mientras la viruela del mono se clasifica como un tema de preocupación. Y ahora, un nuevo virus en China ha comenzado a poner nerviosos a los organismos internacionales.

Se trata del Langya, un virus que, la igual que el coronavirus y la viruela del mono, proviene de los animales. En este caso se trata de un henipavirus, un tipo de enfermedad que se caracteriza por infectar a humanos y a animales domésticos.

Esta nueva enfermedad se dio a conocer por un artículo publicado el 4 de agosto en la revista científica The New England Journal of Medicine, en donde 12 investigadores de China, Singapur y Australia compartieron su conocimiento sobre esta enfermedad.

¿Qué se sabe del virus Langya?

De acuerdo a las investigaciones publicadas en The New England Journal of Medicine, el virus Langya es similar al Nipah, conocido por ser uno de los virus más peligrosos del mundo, el cual no cuenta aún con una cura y tiene tasa de mortalidad de entre el 40% y el 75%.

También se le considera similar al Hendra, un virus que afecta principalmente a los caballos, pero que también ha infectado humanos y que se caracteriza por causar una enfermedad respiratoria o neurológica mortal.

Sin embargo, a pesar de que el Langya muestra ciertas similitudes en su composición con ambos virus, esta nueva enfermedad no ha tenido víctimas mortales. De acuerdo con los datos de los Centros de Control de Enfermedades de Taiwán, se han detectado 35 personas infectadas y hasta ahora ninguna ha enfermado gravemente ni ha muerto.

¿Cuáles son los síntomas del virus Langya?

Según lo publicado en The New England Journal of Medicine, el principal síntoma del virus Langya es la fatiga, aunque también se han registrado fiebre, fatiga, tos, dolor de cabeza, dolor muscular, pérdida de apetito, dolor de cabeza, náuseas y vómitos.