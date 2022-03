Las redes sociales se han llenado de memes y videos con expresiones como 'POV', 'GPI' o 'F', si aún no sabes lo que significan, acá te dejamos la explicación y la forma de utilizarlas.

Las redes sociales nos ayudan a mantenernos comunicados,expresar nuestra ideas y subir nuestras mejores selfies. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas plataformas han cambiado al igual que nuestra forma de hacer publicaciones. Si recientemente has entrado y te has encontrado con abreviaturas cómo 'POV' y 'GPI' y no sabes qué quieren decir, ¡es momento de actualizarte!

Aquí te explicamos el significado de las nuevas abreviaturas o acrónimos de redes sociales y cómo utilizarlas. Después de leer esta nota, por fin entenderás muchas de las expresiones y memes que están de moda en Facebook, Twitter, TikTok y WhatsApp.

Lo mejor es que las explicaciones de: 'POV', 'GPI', 'NTP', 'LOL', 'LMAO', 'x2', 'NTC' y 'F' son más sencillas de lo que imaginas. ¿Estás listo para agregar estas expresiones a tu lenguaje en redes sociales?

Significado de abreviaturas de Redes Sociales

POV - Point of view o punto de vista

Las siglas provienen del inglés 'Point of view' o Punto de vista en español. En videos o relatos significa que lo que se va a contar es en primera persona.

GPI: Gracias por invitar

Estas siglas quizá las has visto en comentarios de Facebook en fotos de fiestas, las siglas 'GPI' significan 'Gracias por invitar', suelen usarse de una forma irónica, ya que en realidad es una forma de quejarse por no haber sido invitado a un evento o reunión.

x2: Pienso lo mismo

Es una forma rápida de decir qué opinas lo mismo que otra persona, y si alguien ya escribió 'x2', puedes seguir la cadena tipo 'x3', 'x4' o más.

LOL: Laughing out loud o LMAO: Laughing My Ass Off

Estas son de las primeras abreviaturas que surgieron en redes sociales, significa 'Laughing Out Loud', es decir 'reírse de forma exagerada'. Es fácil de utilizar, ya que es una forma de abreviar muchos “jajajaja” cuando consideras que algo es muy gracioso. LMAO vendría a ser lo mismo, es solo su equivalente más moderno.

F: Tristeza

Esta letra representa que algo te pone triste con expresiones como “F por ti”.

NTC: No te creas

Esta expresión va después de una broma, aclarando que no era en serio lo que acabas de decir.

NTP: No te preocupes

Esta es quizá la más fácil de todas, es una forma rápida de decir “no hay problema” y se utiliza actualmente hasta en correos electrónicos.