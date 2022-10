Los celos entre amigos o en las relaciones de pareja siempre son todo un reto al momento de confiar en alguien. Y si bien todos los signos del zodiaco pueden ser celosos en mayor o menor medida, hay uno en particular que es conocido como el signo del zodiaco más celoso. Y no solo eso: este signo no puede evitar mostrar esos celos, lo que le puede traer problemas a la larga.

Conocido como el "Rey de los Celos", a este signo se le ubica por ser uno de los más intensos del zodiaco tanto por su fuerte personalidad, como por su determinación por lo que no es extraño que celar a su pareja sea algo "natural" para ellos, pero que puede ser muy difícil de tolerar para quienes están a su alrededor.

Este es el signo del zodiaco más celoso

Escorpio, el octavo signo zodiacal es considerado por los astrólogos más estudiados como el signo del zodiaco más celoso, debido a que en general no confía en las personas, pero además su personalidad no le permite ocultar sus emociones, por lo que no le es difícil demostrar cuando no confía en alguien, sea su amigo o pareja. Pero además los nacidos bajo la influencia del escorpión pueden incluso incitar a sus parejas a que les den celos, lo que puede acarrear problemas a la relación.

Y si por casualidad llega a existir la menor sospecha por parte de Escorpio de que su pareja o amigos no le están siendo 100% honestos, pueden desatarse situaciones incómodas como llamadas a toda hora para conocer el paradero de su pareja, así como revisar sus redes sociales para cerciorarse de que no le den like a nadie más, o incluso y en los casos más extremos, los nacidos bajo este signo pueden pedir a sus parejas sus contraseñas personales para sus dispositivos o perfiles en Facebook, Instagram, TikTok y demás redes sociales.

¿Cuáles son los otros signos del zodiaco más celosos?

Si bien Escorpio es conocido como el "Rey de los Celos", hay otros signos del zodiaco que también se distinguen por desconfiar de sus parejas o amistades a la menor provocación. estos signos son: