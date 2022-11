Antes que nada recuerda el viejo dicho de la astrología “las estrellas inclinan, pero no obligan” ,los signos zodiacales tienen muchas características, unas más cercanas a lo que son y otras no tanto, pero también está el otro lado de la moneda, ya que puede ser un pequeño manual para conocer un poco de la persona, pero eso no quiere decir que los demás signos estén exentos de no ser afines.

Esta vez te vamos mostrar porqué Sagitario es el signo más hipócrita, uno de los más aventureros que odia las injusticias, pero eso no quiere decir que escondan entre sus virtudes algo oscuro como la hipocresía, pues tiene la capacidad de fingir muy bien y cuando se empeña en conseguir algo, no le importa manipular a los demás.

Sin embargo, esta característica sale a relucir mayormente en el ámbito laboral, pues este zodiaco es muy determinado en cuanto al trabajo. Sagitario hará todo lo que esté en sus manos para tener una carrera exitosa y una de sus mejores herramientas es la hipocresía.

En el plano del amor no le es completamente imposible confiar en los demás. Él siente que siempre quieren engañarlo, estafarlo, robarle o mentirle y por eso ve traición en todos lados. Para evitar sufrir, usa una máscara. ¿Cómo desenmascararlo? Con sinceridad, amor y lealtad, ¡pero no es un trabajo fácil!, requerirás perseverancia y paciencia, hasta ganarte su confianza.